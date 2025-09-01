Emiliano Martinez Galatasaray'a gelecek mi? İtalyan gazeteci duyurdu

Galatasaray'da kaleci transferi çıkmaza girdi. Ederson'un Fenerbahçe, Donnarumma'nın Manchester City ve Lammens'in Manchester United ile anlaşmasının ardından sarı-kırmızılılar rotayı Emiliano Martinez'e çevirdi.

Arjantinli file bekçisi ile daha önce de Galatasaray ile gündeme gelmişti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano tekrardan Galatasaray'ın Emiliano Martinez ile görüşmeye başladığını belirtti.

Taraftarlar tarafından Emiliano Martinez Galatasaray'a gelecek mi sorusu araştırılıyor.

EMİLİANO MARTİNEZ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Emiliano Martinez için son saatlerde tekrardan girişimde bulundu. Tansferin gerçekleşip, gerçekleşmeyeceğinin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

EMİLİANO MARTİNEZ BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Emiliano Martinez geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 53 maçta sahaya çıktı. Arjantinli kaleci bu karşılaşmaların 16'sında kalesini gole kapattı. Sezon boyunca 5 sarı kart, 1 kırmızı kart gören Emiliano Martinez, sadece 61 gol yedi.

Transfermarkt'ın 30 Mayıs 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Arjantinli eldivenin 20 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor.