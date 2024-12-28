Empoli - Genoa maçının yayınlandığı kanal belli oldu
Bugün Serie A'da heyecan devam ediyor. Futbolseverler Empoli ile Genoa müsabakasının yayınlanacağı kanalı araştırırken saati de netleşti. Süper Lig'de devre arası devam ederken Serie A müsabakaları takip ediliyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Serie A'da şampiyonluk yarışı devam ediyor. 28 Aralık Cumartesi günü Empoli ile Genoa mücadele edecek.
EMPOLİ - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?
Serie A'da oynanacak olan karşılaşma 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak. Takip etmek isteyenler S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı olarak izleyebilecek.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 28 ARALIK?
Günün maç programı şöyle:
Avustralya A Ligi
Sydney - Melbourne Victory | 11:35 | Yayın Yok
TFF Elit U14 Ligi
Fenerbahçe - Beşiktaş | 14:00 | FB TV
İtalya Serie A
Empoli - Genoa | 17:00 | S Sport Plus | S Sport 2
Parma - Monza | 17:00 | S Sport Plus | S Sport
Cagliari - Inter | 20:00 | S Sport Plus | S Sport 2
Lazio - Atalanta | 22:45 | S Sport Plus | S Sport 2
Portekiz Liga NOS
Porto - Boavista | 23:30 | S Sport Plus | TRT Spor