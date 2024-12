Empoli - Genoa maçının yayınlandığı kanal belli oldu

28 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 14:41

Bugün Serie A'da heyecan devam ediyor. Futbolseverler Empoli ile Genoa müsabakasının yayınlanacağı kanalı araştırırken saati de netleşti. Süper Lig'de devre arası devam ederken Serie A müsabakaları takip ediliyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Serie A​'da şampiyonluk yarışı devam ediyor. 28 Aralık Cumartesi günü Empoli ile Genoa​ mücadele edecek.

EMPOLİ - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'da oynanacak olan karşılaşma 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak. Takip etmek isteyenler S Sport Plus​, S Sport 2 kanallarından canlı olarak izleyebilecek.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 28 ARALIK?

Günün maç programı şöyle:

Avustralya A Ligi

Sydney - Melbourne Victory | 11:35 | Yayın Yok

TFF Elit U14 Ligi

Fenerbahçe - Beşiktaş | 14:00 | FB TV

İtalya Serie A

Empoli - Genoa | 17:00 | S Sport Plus | S Sport 2

Parma - Monza | 17:00 | S Sport Plus | S Sport

Cagliari - Inter | 20:00 | S Sport Plus | S Sport 2

Lazio - Atalanta | 22:45 | S Sport Plus | S Sport 2

Portekiz Liga NOS

Porto - Boavista | 23:30 | S Sport Plus | TRT Spor