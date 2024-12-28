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Empoli - Genoa maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 14:41
Empoli - Genoa maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Bugün Serie A'da heyecan devam ediyor. Futbolseverler Empoli ile Genoa müsabakasının yayınlanacağı kanalı araştırırken saati de netleşti. Süper Lig'de devre arası devam ederken Serie A müsabakaları takip ediliyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Serie A​'da şampiyonluk yarışı devam ediyor. 28 Aralık Cumartesi günü Empoli ile Genoa​ mücadele edecek.

EMPOLİ - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'da oynanacak olan karşılaşma 17.00'de başlayacak ve  S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak. Takip etmek isteyenler S Sport Plus​, S Sport 2 kanallarından canlı olarak izleyebilecek.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 28 ARALIK?

Günün maç programı şöyle:

Avustralya A Ligi

Sydney - Melbourne Victory | 11:35 | Yayın Yok

Empoli - Genoa maçının yayınlandığı kanal belli oldu - 1. Resim

TFF Elit U14 Ligi

Fenerbahçe - Beşiktaş | 14:00 | FB TV

İtalya Serie A

Empoli - Genoa | 17:00 | S Sport Plus | S Sport 2
Parma - Monza | 17:00 | S Sport Plus | S Sport
Cagliari - Inter | 20:00 | S Sport Plus | S Sport 2
Lazio - Atalanta | 22:45 | S Sport Plus | S Sport 2

Portekiz Liga NOS

Porto - Boavista | 23:30 | S Sport Plus | TRT Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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