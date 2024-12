Bu akşam hangi maçlar var? 28 Aralık programı

28 Aralık 2024 11:01 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:03

Trendyol Süper Lig'de devre arası başladı. Şampiyonluk yarışının sürdüğü ligde bu akşam maç olup olmadığı da merak edildi. Futbolseverler bugünün maç programını araştırıyor.

La Liga​, Premier Lig​, ZTK gibi liglerde futbol heyecanı devam ediyor. Taraftarlar ise bu akşam oynanacak olan maçların saatini ve kanalını araştırmaya başladı.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

28 Aralık günü oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı şöyle:

Avustralya A Ligi

Sydney - Melbourne Victory | 11:35 | Yayın Yok

TFF Elit U14 Ligi

Fenerbahçe - Beşiktaş | 14:00 | FB TV

İtalya Serie A

Empoli - Genoa | 17:00 | S Sport Plus | S Sport 2

Parma - Monza | 17:00 | S Sport Plus | S Sport

Cagliari - Inter | 20:00 | S Sport Plus | S Sport 2

Lazio - Atalanta | 22:45 | S Sport Plus | S Sport 2

Portekiz Liga NOS

Porto - Boavista | 23:30 | S Sport Plus | TRT Spor