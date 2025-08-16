Menü Kapat
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

TCMB enflasyon raporu sonrası Fitch’ten kritik faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı enflasyon raporunun ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten önemli bir yorum geldi. Fitch, temmuz ayında yüzde 33,5 olarak gerçekleşen enflasyona dikkat çekerek, politika faizinin 2025 sonunda yüzde 35 seviyelerine düşeceğini tahmin etti.

TCMB enflasyon raporu sonrası Fitch’ten kritik faiz tahmini
() Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda, enflasyon beklentilerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Karahan, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25-29 aralığında olmasını beklediklerini, 2026 sonunda ise bu oranın yüzde 13-19 seviyelerine gerileyeceğini öngördüklerini belirtti. Başkan, 2027 yılında enflasyonun yüzde 9’a düşmesinin ardından orta vadede yüzde 5 civarında istikrar kazanacağını ifade etti.

TCMB enflasyon raporu sonrası Fitch’ten kritik faiz tahmini

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Karahan, enflasyonun düşüş sürecinde belirlenen ara hedeflere dikkat çekerek, sürecinde sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bu doğrultuda Temmuz ayında politika faizi 300 baz puan düşürülerek yüzde 43 seviyesine çekilmişti.

TCMB enflasyon raporu sonrası Fitch’ten kritik faiz tahmini

FİTCH’TEN FAİZ TAHMİNİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu ise rapora ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin enflasyonda kademeli bir düşüş sürecine girdiğine işaret etti. Kuruluş, 2025 sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyelerine gerileyebileceğini tahmin etti.

