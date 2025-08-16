TCMB enflasyon raporu sonrası Fitch’ten kritik faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda, enflasyon beklentilerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Karahan, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25-29 aralığında olmasını beklediklerini, 2026 sonunda ise bu oranın yüzde 13-19 seviyelerine gerileyeceğini öngördüklerini belirtti. Başkan, 2027 yılında enflasyonun yüzde 9’a düşmesinin ardından orta vadede yüzde 5 civarında istikrar kazanacağını ifade etti.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Karahan, enflasyonun düşüş sürecinde belirlenen ara hedeflere dikkat çekerek, dezenflasyon sürecinde sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bu doğrultuda Temmuz ayında politika faizi 300 baz puan düşürülerek yüzde 43 seviyesine çekilmişti.

FİTCH’TEN FAİZ TAHMİNİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise rapora ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin enflasyonda kademeli bir düşüş sürecine girdiğine işaret etti. Kuruluş, 2025 sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyelerine gerileyebileceğini tahmin etti.