Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Orman yangınlarına karşı Niğde’den alkışlanacak hareket: Her 50 porsiyona bir fidan

Niğde’de lokanta sahibi Murat Öztürk, orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan bağışı kampanyası hayata geçirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 16:24

’de yaşayan iş yeri sahibi Murat Öztürk, ağustos ayı boyunca sattıkları her 50 porsiyon için TEMA Vakfına bir fidan bağışladıklarını açıkladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla kentteki diğer işletmelere de çağrıda bulunan Öztürk, kampanyaya destek olmalarını istedi.

HER 50 PORSİYON İÇİN BİR FİDAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Yaz aylarında ülke genelinde artan orman yangınlarından derin üzüntü duyduklarını dile getiren Öztürk, bu sürecin ardından harekete geçme kararı aldıklarını söyledi. İş arkadaşlarıyla yaptıkları fikir alışverişi sonucu, satılan her 50 porsiyon için bir fidan bağışı yapma fikrinin doğduğunu ifade etti.

Orman yangınlarına karşı Niğde’den alkışlanacak hareket: Her 50 porsiyona bir fidan

HEDEF 120’DEN FAZLA FİDAN

Öztürk, 1 Ağustos’ta başladıkları kampanyada ay ortasına gelindiğinde 60-70 fidan bağışı hedefini şimdiden yakaladıklarını belirterek, ay sonunda 120-140 fidanlık bir katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Orman yangınlarına karşı Niğde’den alkışlanacak hareket: Her 50 porsiyona bir fidan

"HER AĞAÇ BİR CANDIR"

Amaçlarının bu kampanyayı kent geneline, ardından ise tüm ülkeye yaymak olduğunu söyleyen Öztürk, bazı işletmelerin de destek vermeye başladığını belirtti. “Her ağaç bir candır, canlarımız yanmasın” sloganıyla çıktıkları yolda, yanan her ağacın yerine yenisini dikerek ormanları yeniden yeşertmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Devletin her zaman yanında olduklarını dile getiren Öztürk, “Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle doğal afetler yaşatmasın. El birliğiyle ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz.” dedi.

