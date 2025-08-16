Menü Kapat
Fırtına Marmara'yı esir aldı! BUDO'dan sefer iptalleri

Şiddetli fırtına Marmara Bölgesi'ni esir aldı. Dünden bu yana şiddetlenerek devam eden fırtına hayatı felç etti. Bursa Deniz Otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki 7 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Fırtına Marmara'yı esir aldı! BUDO'dan sefer iptalleri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 16:46

AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe yapılan uyarıların ardından başta olmak üzere tüm 'da şiddetli etkisini arttırdı. Dünden bu yana şiddetlenerek devam eden fırtına hayatı felç etti. Megakette birçok ilçede ağaçlar devrildi, 2 kişi yaralandı. AKOM'dan 'dışarı çıkmayın' uyarısı geldi.

Fırtına Marmara'yı esir aldı! BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin () internet sitesindeki duyuruya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile saat 16.00, 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı nedenden dolayı saat 17.45, 19.00 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.


İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da şiddetli fırtına! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi: Etkisi her dakika artacak
ETİKETLER
#marmara
#fırtına
#budo
#sefer iptali
#Hava Durumu
#İstanbul
#Ulaşım Felci
#Gündem
