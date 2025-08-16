Fırtına Marmara'yı esir aldı! BUDO'dan sefer iptalleri

AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da şiddetli fırtına etkisini arttırdı. Dünden bu yana şiddetlenerek devam eden fırtına hayatı felç etti. Megakette birçok ilçede ağaçlar devrildi, 2 kişi yaralandı. AKOM'dan 'dışarı çıkmayın' uyarısı geldi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile saat 16.00, 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı nedenden dolayı saat 17.45, 19.00 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.



