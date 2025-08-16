Dünyanın en zengin kadını oldu! İsmini bilen neredeyse yok, serveti dudak uçuklattı

Dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Zirvede yer alan isim çok tanınmasa da 101 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekiyor. Bu isim ABD’nin perakende devi Walmart’ın kurucusunun kızı Alice Walton. 75 yaşındaki Walton devasa servetiyle dünyanın en zengin kadını oldu.

400 MİLYAR DOLARLIK SERVETİN ORTAĞI

Alice Walton, Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı. Babasının ölümünden önce şirket hisselerini aile ortaklığına devretmesiyle Walton çocuklarının her biri yüzde 20 pay sahibi oldu.

Böylece Alice, kardeşleri Rob ve Jim Walton ile yeğeni Lukas’la birlikte neredeyse 400 milyar dolarlık aile servetinin ortağı oldu.

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI OLDU

Forbes’a göre Walton’un serveti 2024’te Walmart hisselerinin yüzde 40 artmasıyla 28,7 milyar dolar yükseldi ve toplamda 101 milyar dolara ulaştı. Onu 81,6 milyar dolarla Françoise Bettencourt Meyers, 74,2 milyar dolarla Julia Koch takip ediyor.

Dünyadaki milyarderlerin sadece yüzde 13’ü kadın. Ancak Alice Walton’un hikayesi, bu tabloyu değiştirebilecek güçlü bir örnek oluşturuyor.