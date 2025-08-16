Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Dünyanın en zengin kadını oldu! İsmini bilen neredeyse yok, serveti dudak uçuklattı

Walmart’ın kurucusunun kızı Alice Walton, dünyanın en zengin kadını oldu. Walton, 101 milyar dolarlık servetiyle zirvede yer aldı.

Dünyanın en zengin kadını oldu! İsmini bilen neredeyse yok, serveti dudak uçuklattı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 16:14

Dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Zirvede yer alan isim çok tanınmasa da 101 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekiyor. Bu isim ABD’nin perakende devi ’ın kurucusunun kızı . 75 yaşındaki Walton devasa servetiyle dünyanın en zengin kadını oldu.

Dünyanın en zengin kadını oldu! İsmini bilen neredeyse yok, serveti dudak uçuklattı

400 MİLYAR DOLARLIK SERVETİN ORTAĞI

Alice Walton, Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı. Babasının ölümünden önce şirket hisselerini aile ortaklığına devretmesiyle Walton çocuklarının her biri yüzde 20 pay sahibi oldu.

Böylece Alice, kardeşleri Rob ve Jim Walton ile yeğeni Lukas’la birlikte neredeyse 400 milyar dolarlık aile servetinin ortağı oldu.

Dünyanın en zengin kadını oldu! İsmini bilen neredeyse yok, serveti dudak uçuklattı

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI OLDU

’a göre Walton’un serveti 2024’te Walmart hisselerinin yüzde 40 artmasıyla 28,7 milyar dolar yükseldi ve toplamda 101 milyar dolara ulaştı. Onu 81,6 milyar dolarla Françoise Bettencourt Meyers, 74,2 milyar dolarla Julia Koch takip ediyor.

Dünyadaki milyarderlerin sadece yüzde 13’ü kadın. Ancak Alice Walton’un hikayesi, bu tabloyu değiştirebilecek güçlü bir örnek oluşturuyor.

