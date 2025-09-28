Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de Serikspor ile oynayacak

Erzurumspor ile Serikspor bugün TFF 1. Lig'in 8. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala taraftarların gündeminde Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda soruları yer alıyor. TFF tarafından Serikspor - Erzurumspor maçının hakem kadrosu açıklandı.

Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de Serikspor ile oynayacak
'de mücadele eden bugün Serikspor deplasmanına çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar tarafından Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı.

Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de Serikspor ile oynayacak

SERİKSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Pendik Stadı'nda oynanacak olan Serik Spor - Erzurumspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sport Max 1 ve ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Eruzrumspor bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Namağlup bir şekilde devam eden Erzurumspor mücadelen galibiyet ile ayrılırsa 3. sıraya yükselecek.

Serikspor ise 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 10. sırada yer alan Serikspor galibiyet durumunda 6. sıraya yerleşecek.

Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de Serikspor ile oynayacak

SERİKSPOR - ERUZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 8. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Serikspor - Erzurumspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek. Yardımcı hakem olarak ise karşılaşmada Cem Özbay ve Batuhan Bıyıklı görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Hasan Kaçar olurken, VAR koltuğunda ise Eren Özyemişçioğlu oturacak.

