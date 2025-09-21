Eskişehir’de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika? F 16 jet uçak sesleri yükseliyor

Bugün 16.30 civarında Eskişehir'de yükselen uçak sesleri endişeli anlar yaşatırken nedeni ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR’DE SAVAŞ UÇAK SESLERİ NEDEN GELİYOR SON DAKİKA?

21 Eylül Pazar günü Eskişehir'de duyulan jet uçak seslerinin nedeni Solotürk ekibinin gösterisi oldu. Çevre tanıma ve gösteri uçuşu nedeniyle gökyüzünden savaş uçak sesleri yükseldi.

ESKİŞEHİR'DE JETLER NEDEN UÇUYOR?

Bugün yükselen sesi Solotürk ekibi oldu. Pazar günü gerçekleşecek olan Solotürk gösterisi nedeniyle gökyüzünde jet uçağı uçuyor. Instgaram hesabından yapılan açıklama şöyle oldu:

"SOLOTÜRK, Sivrihisar Hava Gösterileri 2025 kapsamında Sivrihisar/Eskişehir’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir."