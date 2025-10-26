Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 3. Lig 4. Grup karşılaşmaları kapsamında Eskişehirspor bugün Afyonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına saatler kala taraftarlar Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. TFF tarafından Afyonspor - Eskişehirspor maçının ne zaman başlayacağı ve hakem kadrosu duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 15:00

bugün 4. Grup 8. hafta mücadeleleri kapsamında Afyonspor karşısında deplasmana çıkacak.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanacak olan Afyonspor - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ve Eskişehirspor'un resmi YouTube kanalı üzernden canlı olarak yayınlanacak.

Eskişehirspor bu sezon TFF 3. Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan Eskişehirspor ligde 9. sırada yer alıyor. Eskişehirspor bugün AFyonspor karşısında galibiyet alarak tekrardan sıralamanın üst sıralarında yükselmeyi hedefliyor.

Afyonspor ise bu sezon oynadığı 7 maçta henüz galibiyet alamadı. 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Afyonspor, 2 puanla 15. sırada bulunuyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak

AFYONSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Afyonspor - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Federasyonu'ndan açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Giray Şaylan yönetecek. Şaylan'ın yardımcılıklarını ise Abdurrahman Atabay ve Muhammet Münir Dadı yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Cem Alpay görev alacak.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU

  1. Kütahyaspor - 19
  2. Karşıyaka - 19
  3. Uşakspor - 19
  4. DEnizli İY - 17
  5. Söke 1970 Spor - 15
  6. Ayvalıkgücü Belediye - 14
  7. Tire 2021 - 12
  8. Balıkesirspor - 11
  9. Eskişehirspor - 11
  10. Bornova 1877 - 7
  11. Altay - 5
  12. Eskişehir Anadolu SF - 5
  13. İzmir Çoruhlu - 4
  14. Alanya 1221 FSK - 3
  15. Afyonspor Kulübü - 2
  16. Nazilli Spor - 2
ETİKETLER
#Futbol
#canlı yayın
#eskişehirspor
#maç sonucu
#Tff 3. Lig
#Afyonspor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.