Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak

Eskişehirspor bugün TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta mücadeleleri kapsamında Afyonspor karşısında deplasmana çıkacak.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanacak olan Afyonspor - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ve Eskişehirspor'un resmi YouTube kanalı üzernden canlı olarak yayınlanacak.

Eskişehirspor bu sezon TFF 3. Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan Eskişehirspor ligde 9. sırada yer alıyor. Eskişehirspor bugün AFyonspor karşısında galibiyet alarak tekrardan sıralamanın üst sıralarında yükselmeyi hedefliyor.

Afyonspor ise bu sezon oynadığı 7 maçta henüz galibiyet alamadı. 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Afyonspor, 2 puanla 15. sırada bulunuyor.

AFYONSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Afyonspor - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Giray Şaylan yönetecek. Şaylan'ın yardımcılıklarını ise Abdurrahman Atabay ve Muhammet Münir Dadı yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Cem Alpay görev alacak.

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU