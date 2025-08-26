Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi belli oldu

Eşref Rüya, 18 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan 13. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

Sezon finalindeki sürpriz gelişmeler, dizinin reytinglerini artırmış ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Sezon finalinin ardından kısa bir tatil sürecine giren ekip, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

EŞREF RÜYA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eşref Rüya'nın 2025-2026 sezonunun ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ancak, diziye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, yeni sezonun başlangıç tarihi 17 Eylül 2025 Çarşamba olarak planlanıyor.

Yapım ekibi, dizinin yayın gününü değiştirmemeye karar verdi.

Eşref Rüya, yine Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşacak.