EXXEN deneme üyeliği ile maç izlenir mi? Fenerbahçe Feyenoord maçı EXXEN'de

EXXEN’in 1 TL’lik deneme üyeliği, platformun eğlence içeriklerini keşfetmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak bu üyelik, bazı içeriklere erişimi kapsamıyor.

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ MAÇ İZLENİR Mİ?

EXXEN’in 7 günlük deneme üyeliği, spor karşılaşmalarını kapsayan paketleri içermiyor. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bu süre zarfında izlenemiyor. Bu karşılaşmaları takip etmek isteyen kullanıcıların, deneme süresi dışında ayrıca “Exxen Spor” paketini satın almaları gerekiyor. Deneme üyeliği yalnızca eğlence odaklı içeriklerle sınırlı kalıyor ve futbol müsabakaları bu kapsamın dışında tutuluyor.

Kullanıcılar, spor içeriklerine erişim için farklı bir paket seçmeli ve ek ücret ödemelidir. Deneme üyeliği yalnızca film, dizi, belgesel, çocuk programları ve diğer eğlence içeriklerini izleme imkânı tanıyor. Spor paketinin ayrı satılması, maç yayınlarına erişim için ek üyelik gerektiriyor.

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ KAÇ GÜN, NE KADAR?

EXXEN’in deneme üyeliği, kullanıcılara 7 gün boyunca platformun eğlence içeriklerine erişim imkânı sunuyor. Bu üyelik, yalnızca 1 TL karşılığında başlatılabiliyor ve kullanıcılar bu süre boyunca dizi, film, belgesel ve çocuk programlarını izleyebiliyor. Üyelik başlatmak için EXXEN’in resmi web sitesine veya mobil uygulamasına girerek “Ücretsiz Deneme” seçeneğini seçmek gerekiyor. Ad, soyad ve e-posta bilgileri girildikten sonra, e-postaya gelen doğrulama kodu ile üyelik aktif hale geliyor.

7 günlük deneme süresi, kullanıcıların platformun içerik çeşitliliğini keşfetmesi için yeterli bir zaman dilimi sunuyor. Ancak bu süre boyunca spor içerikleri hariç tutuluyor ve kullanıcıların Şampiyonlar Ligi gibi müsabakaları izleyebilmek için ayrı bir spor paketi satın alması gerekiyor.

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ İLE FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI İZLENEBİLİR Mİ?

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, EXXEN’in spor paketi kapsamında yayınlanacak. Ancak 1 TL’lik deneme üyeliği, bu spor paketini kapsamadığından, kullanıcılar bu üyelikle Fenerbahçe-Feyenoord maçını izleyemeyecek. Maçı izlemek isteyenlerin, EXXEN Spor üyeliği satın alması gerekiyor.