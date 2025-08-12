Exxen deneme üyeliği neleri kapsıyor? Fenerbahçe maçı öncesi akıllarda tek soru

Exxen, yeni kullanıcılar için sunduğu 7 günlük deneme üyeliği ile platformun eğlence içeriklerini düşük maliyetle keşfetme imkanı tanıyor. Ancak bu üyelik, spor yayınları için bir istisna var.

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ İLE MAÇ İZLENİR Mİ?

Exxen’in 1 TL’lik deneme üyeliği, spor karşılaşmalarını içeren paketleri kapsamıyor. Bu nedenle UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları, deneme süresi boyunca izlenemiyor. Söz konusu karşılaşmaları izlemek isteyen kullanıcıların, deneme üyeliğine ek olarak “Exxen Spor” paketini satın alması gerekiyor.

Örneğin, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, Exxen Spor paketi kapsamında yayınlanacak. Ancak deneme üyeliği bu paketi içermediği için, yalnızca 1 TL’lik deneme üyeliği başlatan kullanıcılar maçı izleyemeyecek. Bu nedenle maç yayınlarına erişim sağlamak isteyenlerin, deneme süresi dışında spor paketi aboneliği başlatmaları gerekiyor.

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ NEDİR, NELERİ KAPSIYOR?

Exxen’in deneme üyeliği, kullanıcıların platformun eğlence içeriklerini keşfedebilmeleri için tasarlanmış bir abonelik seçeneğidir. 1 TL karşılığında başlatılan bu üyelik, 7 gün boyunca dizi, film, belgesel ve çocuk programlarına erişim imkanı tanır. Deneme süresi boyunca kullanıcılar, platformun eğlence kategorisindeki içeriklerini sınırsız şekilde izleyebilir.

Üyelik başlatmak için Exxen’in resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden “Ücretsiz Deneme” ya da “Deneme Üyeliği” seçeneği seçilir. Ardından ad, soyad ve e-posta bilgileri girilerek kayıt yapılır. E-posta adresine gönderilen doğrulama kodunun girilmesiyle birlikte deneme süreci başlar. Bu süreçte yalnızca eğlence içerikleri izlenebilir, spor içerikleri erişime kapalıdır.

EXXEN DENEME ÜYELİĞİNDE EXXEN SPOR PAKETİ VAR MI?

Exxen’in 1 TL karşılığındaki deneme üyeliğinde spor paketi bulunmamaktadır. Bu üyelik, yalnızca dizi, film, belgesel ve çocuk programları gibi eğlence odaklı içerikleri kapsar. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi spor yayınları, deneme üyeliği kapsamında yer almaz. Spor içeriklerini izleyebilmek için kullanıcıların ayrıca “Exxen Spor” paketini satın alması gerekir.