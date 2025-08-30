Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapalı mı, neden? İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre 30-31 Ağustos tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bazı kısıtlamalar uygulanacak. Vatandaşlar tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapalı mı, neden sorularının cevaplarını araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapalı mı, neden? İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 10:47

30-31 Ağustos tarihlerinde kutlamalarının yanı sıra büyük bir organizasyona da ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda dahil olmak üzere birçok yol trafiğe kapatılacak.

Vatandaşlar tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapalı mı, neden sorularının cevapları merak ediliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapalı mı, neden? İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ KAPALI MI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 30-31 Ağustos tarihlerinde 'nun güney şeridinde ve FSM Köprüsü'nde kısıtlamalar uygulanacak.

TEM Otoyolu'nun güney yolu Maslak ayrımından başlayıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü takiben Sabiha Gökçen ayrımına kadar olan güney şerit ve bu şeride bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak. Kısıtlamalar iki günde saat 05.00-11.30 arasında uygulanacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapalı mı, neden? İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu

Ayrıca bazı bağlantı yollarından da dönüşler kapalı olacak:

  • Baltalimanı'ndan O-2 yan yol katılımı
  • Yeni Riva Yolu'ndan Anadolu Hisarı yönü
  • TEM Kuzey Kavacık yan yolundan Anadolu Hisarı dönüşü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapalı mı, neden? İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanan "2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası" nedeniyle uygulanıyor.

ETİKETLER
#Spor
#istanbul
#trafik
#zafer bayramı
#tem otoyolu
#fatih sultan mehmet köprüsü
#kısıtlama
#Trafik Kısıtlaması
#2025 Uluslararası Asya Ve Avrupa Triatlon Şampiyonası
#Triatlon Şampiyonası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.