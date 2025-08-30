Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapalı mı, neden? İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu

İstanbul 30-31 Ağustos tarihlerinde Zafer Bayramı kutlamalarının yanı sıra büyük bir organizasyona da ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü dahil olmak üzere birçok yol trafiğe kapatılacak.

Vatandaşlar tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapalı mı, neden sorularının cevapları merak ediliyor.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ KAPALI MI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 30-31 Ağustos tarihlerinde TEM Otoyolu'nun güney şeridinde ve FSM Köprüsü'nde kısıtlamalar uygulanacak.

TEM Otoyolu'nun güney yolu Maslak ayrımından başlayıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü takiben Sabiha Gökçen ayrımına kadar olan güney şerit ve bu şeride bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak. Kısıtlamalar iki günde saat 05.00-11.30 arasında uygulanacak.

Ayrıca bazı bağlantı yollarından da dönüşler kapalı olacak:

Baltalimanı'ndan O-2 yan yol katılımı

Yeni Riva Yolu'ndan Anadolu Hisarı yönü

TEM Kuzey Kavacık yan yolundan Anadolu Hisarı dönüşü

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanan kısıtlama "2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası" nedeniyle uygulanıyor.