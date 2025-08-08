Menü Kapat
27°
Aktüel
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zamana ertelendi? Bu hafta oynanmayacak

Fenerbahçe Alanyaspor maçının ertelenmesinin ardından ertelenme nedeni ve ne zamana ertelendiği merak edildi. Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Alanyaspor maçı, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki yoğun maç takvimi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi. TFF, Fenerbahçe'nin yanı sıra UEFA turnuvalarında mücadele eden Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in de maçlarını ertelediğini duyurdu.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zamana ertelendi? Bu hafta oynanmayacak
08.08.2025
08.08.2025
ile arasında oynanması beklenen Trendyol 1. hafta maçı, TFF tarafından ertelendi. kararı, UEFA turnuvalarındaki yoğun fikstür dikkate alınarak alındı.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe maçının ertelendiğini resmi bir açıklamayla duyurdu, ancak maçın yeni tarihi henüz belirlenmedi. TFF, erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini ifade etti. Yeni tarih için resmi açıklama beklenecek.

Federasyon, erteleme kararını UEFA turnuvalarında mücadele eden diğer Türk takımlarının maçlarını da göz önünde bulundurarak aldı ve bu nedenle tarih belirleme süreci, tüm takımların programlarına uygun şekilde planlanacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zamana ertelendi? Bu hafta oynanmayacak

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Maçın ertelenme nedeni, Fenerbahçe'nin 3. Eleme Turu'nda ile oynayacağı maçların yoğun takvimi olarak açıklandı. Fenerbahçe, 6 Ağustos 2025'te deplasmanda, 12 Ağustos 2025'te ise sahasında Feyenoord ile karşılaşacak, bu nedenle 9 Ağustos 2025'te oynanması planlanan Alanyaspor maçı, oyuncular üzerinde fiziksel ve zihinsel yük oluşturabileceği gerekçesiyle ertelendi. Fenerbahçe yönetimi, TFF'ye bu yoğun programı gerekçe göstererek erteleme talebinde bulundu ve bu talep kabul edildi.

TFF, erteleme kararını alırken, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının maçlarının Türkiye'nin UEFA ülke puanı açısından önemini de dikkate aldı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zamana ertelendi? Bu hafta oynanmayacak

FENERBAHÇE'NİN BU HAFTA MAÇI YOK MU?

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç, TFF tarafından ertelendiği için bu hafta ligde maçı bulunmuyor. Ancak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile 12 Ağustos 2025'te sahasında mücadele edecek. Bu nedenle sarı-lacivertli ekip, bu hafta lig yerine Avrupa maçlarına odaklanacak.

