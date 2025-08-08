Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zamana ertelendi? Bu hafta oynanmayacak

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanması beklenen Trendyol Süper Lig 1. hafta maçı, TFF tarafından ertelendi. Erteleme kararı, UEFA turnuvalarındaki yoğun fikstür dikkate alınarak alındı.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Alanyaspor maçının ertelendiğini resmi bir açıklamayla duyurdu, ancak maçın yeni tarihi henüz belirlenmedi. TFF, erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini ifade etti. Yeni tarih için resmi açıklama beklenecek.

Federasyon, erteleme kararını UEFA turnuvalarında mücadele eden diğer Türk takımlarının maçlarını da göz önünde bulundurarak aldı ve bu nedenle tarih belirleme süreci, tüm takımların programlarına uygun şekilde planlanacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Maçın ertelenme nedeni, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynayacağı maçların yoğun takvimi olarak açıklandı. Fenerbahçe, 6 Ağustos 2025'te deplasmanda, 12 Ağustos 2025'te ise sahasında Feyenoord ile karşılaşacak, bu nedenle 9 Ağustos 2025'te oynanması planlanan Alanyaspor maçı, oyuncular üzerinde fiziksel ve zihinsel yük oluşturabileceği gerekçesiyle ertelendi. Fenerbahçe yönetimi, TFF'ye bu yoğun programı gerekçe göstererek erteleme talebinde bulundu ve bu talep kabul edildi.

TFF, erteleme kararını alırken, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının maçlarının Türkiye'nin UEFA ülke puanı açısından önemini de dikkate aldı.

FENERBAHÇE'NİN BU HAFTA MAÇI YOK MU?

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç, TFF tarafından ertelendiği için bu hafta ligde maçı bulunmuyor. Ancak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile 12 Ağustos 2025'te sahasında mücadele edecek. Bu nedenle sarı-lacivertli ekip, bu hafta lig yerine Avrupa maçlarına odaklanacak.