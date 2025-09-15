Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Alanyaspor maçında hangi futbolcular oynamayacak, eksik? Erteleme karşılaşmasında 5 yeni transfer forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 1. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması, sarı-lacivertlilerin Avrupa maçı nedeniyle ertelenmişti. TFF tarafından aktarılan bilgilere göre karşılaşma 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Alanyaspor maçında hangi futbolcular oynamayacak, eksik olduğu merak ediliyor. Kerem Aktürkoğlu ve Ederson dahil olmak üzere 5 yeni transfer mücadelede forma giyemeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Alanyaspor maçında hangi futbolcular oynamayacak, eksik? Erteleme karşılaşmasında 5 yeni transfer forma giyemeyecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 17:29

'nin 3. ön eleme turu kapsamında ile Feyenoord karşı karşıya gelmişti. Kritik mücadele nedeniyle Fenerbahçe'nin Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında oynayacağı mücadelesi ertelenmişti.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşma bu hafta 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Alanyaspor maçında hangi futbolcular oynamayacak, eksik olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçında hangi futbolcular oynamayacak, eksik? Erteleme karşılaşmasında 5 yeni transfer forma giyemeyecek

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR OYNAMAYACAK, EKSİK?

Süper Lig'in erteleme karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor maçında karşılaşmanın oynanacağı tarihten sonra takıma katılan 5 yeni transfer forma giymeyecek.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında oynamayacak olan yeni arasında Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez bulunuyor. Ayrıca mücadelede sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ve Jhon Duran da karşılaşmada oynamayacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçında hangi futbolcular oynamayacak, eksik? Erteleme karşılaşmasında 5 yeni transfer forma giyemeyecek

FENERBAHÇE - ALANYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Alanyaspor ile toplam 19 kere karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 12 tanesinde galibiyet, 3'ünde ise mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. İki takım arasında oynanan 4 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçında hangi futbolcular oynamayacak, eksik? Erteleme karşılaşmasında 5 yeni transfer forma giyemeyecek

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmalarda 49 kere fileleri havalandırırken, 20 kere ise kendi kalesinde gol gördü. Son oynanan 5 mücadelede ise 4 galibiyet ile Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında gerçekleşen son 5 maçın istatistikleri şöyle:

  • 9 Şubat 2025 | Alanyaspor 0:2 Fenerbahçe
  • 30 Ağustos 2024 | Fenerbahçe 3:0 Alanyaspor
  • 11 Şubat 2024 | Fenerbahçe 2:2 Alanyaspor
  • 24 Eylül 2023 | Alanyaspor 0:1 Fenerbahçe
  • 19 Mart 2023 | Alanyaspor 1:3 Fenerbahçe
ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
#Alanyaspor
#Fenerbahçe
#Transferler
#Eksik Oyuncular
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.