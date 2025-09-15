Fenerbahçe Alanyaspor maçında hangi futbolcular oynamayacak, eksik? Erteleme karşılaşmasında 5 yeni transfer forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turu kapsamında Fenerbahçe ile Feyenoord karşı karşıya gelmişti. Kritik mücadele nedeniyle Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında oynayacağı Alanyaspor mücadelesi ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşma bu hafta 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Alanyaspor maçında hangi futbolcular oynamayacak, eksik olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR OYNAMAYACAK, EKSİK?

Süper Lig'in erteleme karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor maçında karşılaşmanın oynanacağı tarihten sonra takıma katılan 5 yeni transfer forma giymeyecek.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında oynamayacak olan yeni transferler arasında Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez bulunuyor. Ayrıca mücadelede sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ve Jhon Duran da karşılaşmada oynamayacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Alanyaspor ile toplam 19 kere karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 12 tanesinde galibiyet, 3'ünde ise mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. İki takım arasında oynanan 4 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmalarda 49 kere fileleri havalandırırken, 20 kere ise kendi kalesinde gol gördü. Son oynanan 5 mücadelede ise 4 galibiyet ile Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında gerçekleşen son 5 maçın istatistikleri şöyle: