Fenerbahçe Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar olacağı gündemde

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmaları başlıyor. Mücadeleler kapsamında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündeme geldi. Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Antalyaspor maçının bilet fiyatları merak ediliyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe tarafından henüz Antalyaspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Karşılaşma biletlerinin 25 Eylül 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp genel olarak 3 gün önceden maçlarının biletlerini satışa çıkarıyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Tendyol Süper Lig'in 7. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için, bilet fiyatları bilinmiyor. Karşılaşma biletlerinin fiyatlarının ilerleyen günlerde yapılacak bilet satış duyurusuyla birlikte belli olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Süper Lig kapsamında evinde oynadığı Alanyaspor mücadelesinin biletlerinin fiyatı şöyle olmuştu: