TGRT Haber
Benim Sayfam
25°
Aktüel
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar olacağı gündemde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftası kapsamında Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırlayacak. 28 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları merak ediliyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar olacağı gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.09.2025
11:42
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
11:42

Trendyol 'in 7. hafta karşılaşmaları başlıyor. Mücadeleler kapsamında , Kadıköy'de ile karşı karşıya gelecek. 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündeme geldi. Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Antalyaspor maçının bilet fiyatları merak ediliyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar olacağı gündemde

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe tarafından henüz Antalyaspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Karşılaşma biletlerinin 25 Eylül 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp genel olarak 3 gün önceden maçlarının biletlerini satışa çıkarıyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar olacağı gündemde

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Tendyol Süper Lig'in 7. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için, bilet fiyatları bilinmiyor. Karşılaşma biletlerinin fiyatlarının ilerleyen günlerde yapılacak bilet satış duyurusuyla birlikte belli olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Süper Lig kapsamında evinde oynadığı Alanyaspor mücadelesinin biletlerinin fiyatı şöyle olmuştu:

  • KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
  • FENERIUM ALT E BLOK VIP: 18.750,00 TL
  • MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
  • MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL
#Futbol
#süper lig
#antalyaspor
#Fenerbahçe
#Maç Bileti
#Bilet Fiyatı
#Maç Bileti
#Fenerbahçe - Antalyaspor
#Aktüel
TGRT Haber
