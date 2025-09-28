Fenerbahçe Antlayaspor maç kadrosu, muhtemel 11'ler! 3 futbolcu kadroda yok

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün (28 Eylül 2025 Pazar) Fenerbahçe ila Antalyaspor Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler bu sezon ligin ilk 6 haftasında 12 puan topladı. 3 galibiyet 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler güncel olarak ligde 4. sırada yer alıyor.

Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puanla 8. sırada bulunuyor. İki takım da bugün oynanacak olan karşılaşmadan puan alarak tabloda üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi takım Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Jhon Duran'ın sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcu Antalyaspor karşılaşmasında forma giymeyecek. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Bartuğ Elmaz kadroda alınmadı. Sakatlığı atlatan Edson Alverez'in ise karşılaşmanın ikinci yarısında maça girmesi bekleniyor.

Antalyaspor tarafında ise Doğukan Sinik, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Dario Saric ve Hüseyin Türkmen sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecekler.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem, Nesyri

Antalyaspor: Cuesta, Georgiy, Gianetti, Bünyamin, Kenneth, Ceesay, Soner, Abdulkadir, Storm, Safuri, Van De Streek