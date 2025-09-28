Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Antlayaspor maç kadrosu, muhtemel 11'ler! 3 futbolcu kadroda yok

Fenerbahçe bugün kendi evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerde 2 futbolcu yer almayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Antalyaspor maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu. Karşılaşmada Asensio'nun ilk 11 başlaması bekleniyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 18:36

Trendyol 'in 7. haftasında bugün (28 Eylül 2025 Pazar) ila Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler bu sezon ligin ilk 6 haftasında 12 puan topladı. 3 galibiyet 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler güncel olarak ligde 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Antlayaspor maç kadrosu, muhtemel 11'ler! 3 futbolcu kadroda yok

Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puanla 8. sırada bulunuyor. İki takım da bugün oynanacak olan karşılaşmadan puan alarak tabloda üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu, muhtemel 'leri belli oldu.

Fenerbahçe Antlayaspor maç kadrosu, muhtemel 11'ler! 3 futbolcu kadroda yok

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi takım Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Jhon Duran'ın sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcu Antalyaspor karşılaşmasında forma giymeyecek. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Bartuğ Elmaz kadroda alınmadı. Sakatlığı atlatan Edson Alverez'in ise karşılaşmanın ikinci yarısında maça girmesi bekleniyor.

Antalyaspor tarafında ise Doğukan Sinik, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Dario Saric ve Hüseyin Türkmen sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe Antlayaspor maç kadrosu, muhtemel 11'ler! 3 futbolcu kadroda yok

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem, Nesyri

Antalyaspor: Cuesta, Georgiy, Gianetti, Bünyamin, Kenneth, Ceesay, Soner, Abdulkadir, Storm, Safuri, Van De Streek

ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#antalyaspor
#kadro
#maç sonucu
#Fenerbahçe
#İlk 11
#Aktüel
