Fenerbahçe Avrupa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Fenerbahçe, bugün ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler ilk hafta maçları kapsamında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Avrupa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir sorularının cevapları araştırılıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR, NEREDEN İZLENİR?

Hırvatistan'da bulunan Maksimir Stadı'nda oynanacak olan Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı taraftarlar TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

UEFA tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard görev alacak.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri kapsamında oynanan Benfica mücadelesinde sakatlanan Jhon Duran karşılaşmada forma giyemeyecek.

Milli arada sakatlanan Edson Alvarez'de mücadelede yer almayacak. Benfica maçında 2 sarı karttan, kırmızı kart gören Anderson Talisca'da karşılaşmada cezalı durumda olduğu için oynamayacak.

Dinamo Zagreb tarafında ise sadece stoper oyuncusu Raul Torrente'nin sakatlığı bulunuyor.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, Mckenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri