Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Avrupa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. UEFA Avrupa Ligi kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe bugün Dinamo Zagreb ile Hırvatistan'da karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Avrupa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir soruları gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Avrupa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 19:00

Bu sezon ülkemizi 'nde temsil etmeye hak kazanan , bugün ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler ilk hafta maçları kapsamında Hırvatistan ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Avrupa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir sorularının cevapları araştırılıyor.

Fenerbahçe Avrupa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR, NEREDEN İZLENİR?

Hırvatistan'da bulunan Maksimir Stadı'nda oynanacak olan Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı taraftarlar ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

UEFA tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard görev alacak.

Fenerbahçe Avrupa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri kapsamında oynanan Benfica mücadelesinde sakatlanan Jhon Duran karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Avrupa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Milli arada sakatlanan Edson Alvarez'de mücadelede yer almayacak. Benfica maçında 2 sarı karttan, kırmızı kart gören Anderson Talisca'da karşılaşmada cezalı durumda olduğu için oynamayacak.

Dinamo Zagreb tarafında ise sadece stoper oyuncusu Raul Torrente'nin sakatlığı bulunuyor.

Fenerbahçe Avrupa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, Mckenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri

ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#trt 1
#dinamo zagreb
#canlı yayın
#mac
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.