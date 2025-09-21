Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi kanalda, nereden izlenir? Ali Koç ve Sadettin Saran karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe'de tarihi seçim bugün eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenleniyor. Hakan Bilal Kutlualp'in Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Hakan Bilal Kutlualp'in çekilmesinin ardından seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran aday olarak kaldı.

Taraftarlar tarafından sonucu merakla beklenen Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi kanalda, nereden izleneceği gündem oldu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Komleksi'nin yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi Arsası'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Başkanlık seçimi FB TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Taraftarlar internet üzerinden ise Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi aracılığıyla FB TV'yi izleyebiliyorlar.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Fenerbahçe Başkanlık seçimi açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'da sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından ise sayım süreci başlayacak. Oyların sayılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başkanı belli olacak.

Fenerbahçe tarafından açıklanan bilgilere göre katılımcılara ring seferleri düzenlenecek. 12 yaş altı çocuklar haricinde misafir kabul edilmeyeceği de açıklandı.