Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi kanalda, nereden izlenir? Ali Koç ve Sadettin Saran karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı bugün (21 Eylül 2025 Pazar) saat 10.00'da başladı. Saat 17.'de sona erecek olan Fenerbahçe Başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran karşı karşıya geliyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi kanalda, nereden izleneceği ise merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi kanalda, nereden izlenir? Ali Koç ve Sadettin Saran karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 11:22

'de tarihi seçim bugün eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenleniyor. 'in lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Hakan Bilal Kutlualp'in çekilmesinin ardından seçimde mevcut başkan ile Sadettin Saran aday olarak kaldı.

Taraftarlar tarafından sonucu merakla beklenen Fenerbahçe hangi kanalda, nereden izleneceği gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi kanalda, nereden izlenir? Ali Koç ve Sadettin Saran karşı karşıya geliyor

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Komleksi'nin yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi Arsası'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Başkanlık seçimi FB TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Taraftarlar internet üzerinden ise Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi aracılığıyla FB TV'yi izleyebiliyorlar.

Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi kanalda, nereden izlenir? Ali Koç ve Sadettin Saran karşı karşıya geliyor

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Fenerbahçe Başkanlık seçimi açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'da sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından ise sayım süreci başlayacak. Oyların sayılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başkanı belli olacak.

Fenerbahçe tarafından açıklanan bilgilere göre katılımcılara ring seferleri düzenlenecek. 12 yaş altı çocuklar haricinde misafir kabul edilmeyeceği de açıklandı.

ETİKETLER
#ali koç
#canlı yayın
#başkanlık seçimi
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Hakan Bilal Kutlualp
#Fb Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.