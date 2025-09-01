Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 4 başkan adayı bulunuyor

Fenerbahçe yeni başkanını belirlemek için 1 yıl sonra tekrardan sandığa gidiyor. Sarı-lacivertliler olağanüstü seçimle genel kurulu tarihini duyurdu. Tarihin duyurulmasının ardından taraftarlar tarafından Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman olacağı ve adayların kim olduğu gündeme geldi.

yeni bir olağanüstü seçimli genel kurula hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan mevcut başkan , 2025 Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini duyurmuştu. Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan basın açıklamasında seçimin net tarihi verildi.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe açıklanan bilgilere göre 13-14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Olaganüstü genel kurul Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde genel kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemde çoğunluk aramaksızın toplanacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 4 başkan adayı bulunuyor

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de başkan adayı olarak mevcut başkan Ali Koç'un karşısında eski yöneticilerden , Mahmut Uslu ve Saadettin Saran yer alıyor.

Tüzük gereği yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvuruları 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

