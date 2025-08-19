Fenerbahçe Benfica maçı TRT 1’de ŞİFRESİZ mi? Canlı yayınla ekranlara gelecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak. Mücadele 20 Ağustos Salı günü saat 22.00’de Chobani Stadı’nda oynanacak.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI TRT 1'DE Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica’yı sahasında ağırlayacak. Karşılaşma 20 Ağustos Salı günü saat 22.00’de Chobani Stadı’nda başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert’a yardımcı olarak Jan Seidel ve Dominik Schaal eşlik edecek, karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Daniel Schlager yapacak.

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa macerasına 3. eleme turundan başladı. Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, rövanşta taraftarı önünde 5-2 kazanarak tur atladı. Benfica ile oynanacak play-off ilk maçında sarı-lacivertliler, rövanş öncesinde avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşması TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Mücadele naklen yayınlanacak ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için bu turu geçmek zorunda. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında sahaya çıkarken kadroda tek eksik Cenk Tosun olacak. Göztepe maçında forma giymeyen Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü ise takıma geri dönecek.

FENERBAHÇE BENFİCA MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin Benfica karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11’i belli oldu. Sarı-lacivertlilerin muhtemel 11’i şu şekilde: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, Szymanski, Jhon Duran ve En-Nesyri.

Benfica’nın sahaya sürmesi beklenen ilk 11’i ise Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic ve Pavlidis’ten oluşuyor. İki takım daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, Benfica 3, Fenerbahçe 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 maç ise beraberlikle tamamlandı.