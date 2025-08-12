Menü Kapat
SON DAKİKA!
Fenerbahçe Feyenoord maçını anlatacak spiker açıklandı

Fenerbahçe Feyenoord spikeri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, yarın sahasında Hollanda’nın Feyenoord ekibini konuk edecek. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs düdük çalacak. İşte Fenerbahçe Feyenoord spikeri ve maçın yayın bilgileri…

, 3. eleme turu rövanşında ile sahasında karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki mücadelede sarı-lacivertliler, tur için galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki rövanş mücadelesi Spor ekranlarından yayınlanacak. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs düdük çalacak, yardımcı hakemler ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi olacak.

İlk maçı deplasmanda 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden Fenerbahçe, tek farklı galibiyet alması halinde maçı uzatmaya taşıyacak. Sarı-lacivertlilerin 2 veya daha farklı galibiyetinde ise tur atlayan taraf olacak. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise yoluna Feyenoord devam edecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Karşılaşmanın canlı yayını Exxen Spor ekranlarından yapılacak. Mücadelenin anlatımını tecrübeli spor spikeri Alp Özgen üstlenecek. Daha önce birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonunu anlatan Alp Özgen, Fenerbahçe Feyenoord mücadelesinde de mikrofon başında olacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD SPİKERİ ALP ÖZGEN KİMDİR?

Alp Özgen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin Radyo ve Televizyon alanında tamamladı. 2010 yılında TRT’de Stadyum ve Birebir gibi programlarda genel koordinatörlük yaptı.

Daha sonra D-Smart ve CNN Türk’te 4 yıl görev yapan Özgen, 2016-2018 yılları arasında Eurosport ekranlarında spor spikerliği yaptı. Son olarak S Sport’ta görev alan Özgen, günümüzde TV8,5 ve Exxen kanallarında spor spikerliği yapıyor.

