Fenerbahçe ilk maçını kimle, ne zaman oynayacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi maç tarihleri

UEFA tarafından bugün Monaco'da UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşılaşacağı 8 takım da belli oldu.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe ilk maçını kimle, ne zaman oynanayacağı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ İLK MAÇINI KİMLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin henüz ilk maçını kimle oynayacağı ise bilinmiyor. Konferans Ligi kura çekiminin ardından UEFA'nın Avrupa Ligi fikstürlerini duyurması bekleniyor. UEFA'nın duyurusunun ardından Fenerbahçe'nin ilk rakibi netlik kazanacak.

Sarı-lacivertlilerin hangi takımla Kadıköy'de, hangi takımla ise deplasmanda oynayacağı ise belli oldu.

Aston Villa

Dinamo Zagreb (Deplasman)

Frencvaros

Viktoria Plzen (Deplasman)

Nice

FCSB (Deplasman)

Sttutgart

Brann (Deplasman)

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ İLK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını 24-25 Eylül tarihlerinde oynayacak. Karşılaşmanın henüz net tarihi ve saati UEFA tarafından açıklanmadı.

İlerleyen saatlerde UEFA tarafından Avrupa Ligi fikstürü açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.