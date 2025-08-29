Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe ilk maçını kimle, ne zaman oynayacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi maç tarihleri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kimlerle karşılaşacağı belli oldu. UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sarı-lacivertlilerin, 8 rakibi de netlik kazandı. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe ilk maçını kimle, ne zaman oynayacağı gündeme geldi.

Fenerbahçe ilk maçını kimle, ne zaman oynayacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi maç tarihleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
14:27
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
14:27

UEFA tarafından bugün Monaco'da 'nin gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından temsilcimiz 'nin karşılaşacağı 8 takım da belli oldu.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe ilk maçını kimle, ne zaman oynanayacağı araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe ilk maçını kimle, ne zaman oynayacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi maç tarihleri

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ İLK MAÇINI KİMLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde , , Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin henüz ilk maçını kimle oynayacağı ise bilinmiyor. Konferans Ligi kura çekiminin ardından UEFA'nın Avrupa Ligi fikstürlerini duyurması bekleniyor. UEFA'nın duyurusunun ardından Fenerbahçe'nin ilk rakibi netlik kazanacak.

Sarı-lacivertlilerin hangi takımla Kadıköy'de, hangi takımla ise deplasmanda oynayacağı ise belli oldu.

  • Aston Villa
  • Dinamo Zagreb (Deplasman)
  • Frencvaros
  • Viktoria Plzen (Deplasman)
  • Nice
  • FCSB (Deplasman)
  • Sttutgart
  • Brann (Deplasman)
Fenerbahçe ilk maçını kimle, ne zaman oynayacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi maç tarihleri

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ İLK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını 24-25 Eylül tarihlerinde oynayacak. Karşılaşmanın henüz net tarihi ve saati UEFA tarafından açıklanmadı.

İlerleyen saatlerde UEFA tarafından Avrupa Ligi fikstürü açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

#uefa avrupa ligi
#dinamo zagreb
#aston villa
#kura çekimi
#Fenerbahçe
#Uefa Avrupa Ligi Kura Çekimi
#Eufa Avrupalı Ligi Fikstürü
#Aktüel
