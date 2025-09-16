Fenerbahçe kongresi ne zaman, saat kaçta? Yeterli çoğunluk toplanamadığı için ertelenmişti

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, 2025 Temmuz ayında yaptığı açıklamada seçimli olağanüstü genel kurulun eylül ayında gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Fenerbahçe kongresinin 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre ileri bir tarihe ertelendi.

Taraftarlar tarafından ertelenen Fenerbahçe kongresinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE KONGRESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalara göre Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ikinci toplantı tarihi olan 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evre Lisesi arsasında yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı aranmadan düzenlenecek. Toplantının saat 10.30'da başlayacağı açıklandı.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Fenerbahçe Başkan Adayları arasında mevcut başkan Ali Koç'un yanı sıra Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran ve Mahmut Uslu yer alıyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ise seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada "Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

