Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe kongresi ne zaman, saat kaçta? Yeterli çoğunluk toplanamadığı için ertelenmişti

Fenerbahçe, yeni başkanını belirlemek üzere sandığa gitmeye hazırlanıyor. 13-14 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kongresinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe kongresi ne zaman, saat kaçta? Yeterli çoğunluk toplanamadığı için ertelenmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 11:25

'nin mevcut başkanı , 2025 Temmuz ayında yaptığı açıklamada seçimli olağanüstü genel kurulun eylül ayında gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Fenerbahçe kongresinin 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelendi.

Taraftarlar tarafından ertelenen Fenerbahçe kongresinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise merak ediliyor.

Fenerbahçe kongresi ne zaman, saat kaçta? Yeterli çoğunluk toplanamadığı için ertelenmişti

FENERBAHÇE KONGRESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalara göre Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ikinci toplantı tarihi olan 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evre Lisesi arsasında yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı aranmadan düzenlenecek. Toplantının saat 10.30'da başlayacağı açıklandı.

Fenerbahçe kongresi ne zaman, saat kaçta? Yeterli çoğunluk toplanamadığı için ertelenmişti

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Fenerbahçe Başkan Adayları arasında mevcut başkan Ali Koç'un yanı sıra , ve Mahmut Uslu yer alıyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ise seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada "Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#ali koç
#seçim
#kongre
#Aziz Yıldırım
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Hakan Bilal Kutlualp
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.