Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta? Fenerbahçe hangi torbada, muhtemel rakipleri?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Benfica'ya elenerek UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kaldı.

Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa Ligi'nin kura çekimi ise bugün gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi kura çekimi bugün (29 Ağustos 2025 Cuma) TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi TRT Spor ve UEFA'nın resmi sitesi aracılığıyla izlenebilecek.

FENERBAHÇE HANGİ TORBADA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros ve Celtic ile birlikte 2. torbada yer alıyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi'nin yeni formatı kapsamında takımlar her torbadan 2 takım ile karşı karşıya gelecek ve toplam 8 maç oynayacak. Takımların rakipleri aynı ülkeden ise maksimum 2 tane olacak.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin karşılaşma ihtimali bulunan muhtemel rakipleri şöyle: