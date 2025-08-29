Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta? Fenerbahçe hangi torbada, muhtemel rakipleri?

Temsilcimiz Fenerbahçe bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Fenerbahçe'nin Avrupa'da karşılaşacağı rakipler ise bugün belli olacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta olduğu merak ediliyor. Ayrıca Fenerbahçe hangi torbada olduğu ve muhtemel rakipleri de gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta? Fenerbahçe hangi torbada, muhtemel rakipleri?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 09:23

, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda 'ya elenerek lig aşamasına kaldı.

Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa Ligi'nin ise bugün gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta? Fenerbahçe hangi torbada, muhtemel rakipleri?

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi kura çekimi bugün (29 Ağustos 2025 Cuma) TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi TRT Spor ve UEFA'nın resmi sitesi aracılığıyla izlenebilecek.

Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta? Fenerbahçe hangi torbada, muhtemel rakipleri?

FENERBAHÇE HANGİ TORBADA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros ve Celtic ile birlikte 2. torbada yer alıyor.

Fenerbahçe kura çekimi saat kaçta? Fenerbahçe hangi torbada, muhtemel rakipleri?

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi'nin yeni formatı kapsamında takımlar her torbadan 2 takım ile karşı karşıya gelecek ve toplam 8 maç oynayacak. Takımların rakipleri aynı ülkeden ise maksimum 2 tane olacak.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin karşılaşma ihtimali bulunan muhtemel rakipleri şöyle:

  1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
  2. Torba: Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv
  3. Torba: Young Boys, Basel, Midtjlland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, FCSB
  4. Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann
ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#avrupa futbol şampiyonası
#benfica
#kura çekimi
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.