Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? FB Benfica maçına saatler kaldı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde play off turu müsabakaları devam ederken 27 Ağustos akşamı Fenerbahçe ile Benfica mücadele edecek. 22.00'de başlayacak olan müsabakanın hakemi Slavko Vincic olarak açıklandı.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bugün Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Benfica mücadele edecek. Dünyanın her yerinden takip edilen müsabaka TSİ 22.00'de başlarken, Estadio de Luz'da oynanacak.

Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün yaptığı basın toplantısında maç hakkında "Benim gördüğüm kadarıyla takımımız ilk maçta tribünlerden pozitif etkilenmişti. Benfica Stadı'nda oynarken de negatif etkilenmeyeceklerdir. Tabii ki Benfica taraftarlarının coşkusu bu anlamda bir unsur ama takımımız bundan etkilenmeyecek." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BENFİCA MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam 22.00'de oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken ilk 11 kadroları duyurulmadı. Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Benfica maçının kamp kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri yer almıştı. Maçın muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Barreiro, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.