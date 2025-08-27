Ankara'da Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, ücretsiz? Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu

Fenerbahçe bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off etabı kapsamında Benfica deplasmanına çıkacak.
Temsilcimiz karşılaşmada galibiyet alırsa UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak. Benfica - Fenerbahçe maçını izlemek isteyen vatandaşlar için Anakara Büyükşehir Belediyesi tarafından açık alanda dev ekran kurulacağı açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Benfica - Fenerbahçe maçı için üç farklı alanda dev ekran kurulacak. Vatandaşlar bu dev ekranlarda karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.
Ankara'da dev ekranların kurulacağı alanlar ise şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasını açık havada, dev ekranda birlikte izliyoruz. Tüm Ankaralı futbolseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Sandalyeni kap gel" ifadelerini kullandı.