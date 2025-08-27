Menü Kapat
28°
Ankara'da Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, ücretsiz? Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabı kapsamında Benfica ile temsilcimiz Fenerbahçe bugün Portekiz'de karşı karşıya gelecek. Benfica - Fenerbahçe maçını ücretsiz bir şekilde açık alanda izlemek isteyen vatandaşlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi dev ekranlar kuracağını açıkladı.

Ankara'da Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, ücretsiz? Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu
bugün 'nin play-off etabı kapsamında deplasmanına çıkacak.

Temsilcimiz karşılaşmada galibiyet alırsa UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak. Benfica - Fenerbahçe maçını izlemek isteyen vatandaşlar için Anakara Büyükşehir Belediyesi tarafından açık alanda dev ekran kurulacağı açıklandı.

Ankara'da Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, ücretsiz? Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu

ANKARA'DA AÇIK ALANDA FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NEREDE İZLENİR, ÜCRETSİZ?

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Benfica - Fenerbahçe maçı için üç farklı alanda dev ekran kurulacak. Vatandaşlar bu dev ekranlarda karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

Ankara'da Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, ücretsiz? Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu

Ankara'da dev ekranların kurulacağı alanlar ise şöyle:

  • Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı
  • Batıkent Rekreasyon Alanı
  • Altınpark

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasını açık havada, dev ekranda birlikte izliyoruz. Tüm Ankaralı futbolseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Sandalyeni kap gel" ifadelerini kullandı.

