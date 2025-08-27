Ankara'da Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, ücretsiz? Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu

Fenerbahçe bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off etabı kapsamında Benfica deplasmanına çıkacak.

Temsilcimiz karşılaşmada galibiyet alırsa UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak. Benfica - Fenerbahçe maçını izlemek isteyen vatandaşlar için Anakara Büyükşehir Belediyesi tarafından açık alanda dev ekran kurulacağı açıklandı.

ANKARA'DA AÇIK ALANDA FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NEREDE İZLENİR, ÜCRETSİZ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Benfica - Fenerbahçe maçı için üç farklı alanda dev ekran kurulacak. Vatandaşlar bu dev ekranlarda karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

Ankara'da dev ekranların kurulacağı alanlar ise şöyle:

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı

Batıkent Rekreasyon Alanı

Altınpark

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasını açık havada, dev ekranda birlikte izliyoruz. Tüm Ankaralı futbolseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Sandalyeni kap gel" ifadelerini kullandı.