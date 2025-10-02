Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Avrupa Ligi’nde Nice karşılaşması

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Nice maçı için saatler kaldı. Bugün oynanacak olan maçın hangi kanalda yayınlandığı da araştırılıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 Ekim Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmanın yayıncısı belli oldu. Futbolseverler bu akşam FB maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak olan müsabaka 19.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabaka için saatler kaldı. Nefes kesen mücadele canlı olarak yayınlanırken Fenerbahçe Nice maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Sarı lacivertli ekip evinde rakibini ağırlarken galibiyet almak için mücadele edecek.
Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada Fenerbahçe'de sadce Jhon Duran eksik olurken kamp kadrosunda yer alan isimler arasında Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun yer aldı.