 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Avrupa Ligi’nde Nice karşılaşması

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Nice maçını hangi kanal veriyor belli oldu. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan maçın canlı yayın bilgileri paylaşıldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 17:50

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçı için saatler kaldı. Bugün oynanacak olan maçın hangi kanalda yayınlandığı da araştırılıyor.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

'nde 2 Ekim Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmanın yayıncısı belli oldu. Futbolseverler bu akşam FB maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak olan müsabaka 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE NİCE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabaka için saatler kaldı. Nefes kesen mücadele canlı olarak yayınlanırken Fenerbahçe Nice maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Sarı lacivertli ekip evinde rakibini ağırlarken galibiyet almak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE NİCE MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada Fenerbahçe'de sadce Jhon Duran eksik olurken kamp kadrosunda yer alan isimler arasında Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun yer aldı.

ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#nice
#trt1
#Fenerbahçe
#Aktüel
