Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyun götürdü.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 44.’de Archie Brown, 45+2.’de Jhon Duran, 55. dakikada Fred, 83. dakikada En-Nesyri ve 90+4'te ise Talisca kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ilk maçtaki 2-1'lik yenilgiye rağmen toplamda 6-4'lük bir skorla tur atlamayı başardı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RAKİBİKİM?

Sarı-lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Benfica ile Nice arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak.

Portekiz ekibi ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Play-off turunda ilk maçlar 19 ile 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 26 ile 27 Ağustos'ta oynanacak.