TGRT Haber
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord’u 5-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe’nin play-off rakibi merak konusu oldu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 22:29

, üçüncü eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyun götürdü.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 44.’de Archie Brown, 45+2.’de Jhon Duran, 55. dakikada Fred, 83. dakikada En-Nesyri ve 90+4'te ise Talisca kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ilk maçtaki 2-1'lik yenilgiye rağmen toplamda 6-4'lük bir skorla tur atlamayı başardı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RAKİBİKİM?

Sarı-lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Benfica ile Nice arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak.

Portekiz ekibi ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Play-off turunda ilk maçlar 19 ile 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 26 ile 27 Ağustos'ta oynanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe Feyenoord maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, toplamda 6-4'lük skorla bir üst tura yükseldi.
TGRT Haber
