Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Kura çekiminin ardından belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Turkcell Süper Kupa yarı final maçlarının nerede oynanacağını belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak sorusu gündeme geldi.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇI NEREDE, HANGİ İLDE OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa maçı Adana'da bulunan Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım 10 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray - Trabzonspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Süper Kupa'nın yarı final maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor maçı 6 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.