TGRT Haber
Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Kura çekiminin ardından belli oldu

TFF tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Turkcell Süper Kupa yarı final maçlarının hangi ilde oynanacağı belli oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Kura çekiminin ardından belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 16:00

Türkiye Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Turkcell yarı final maçlarının nerede oynanacağını belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından - Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak sorusu gündeme geldi.

Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Kura çekiminin ardından belli oldu

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇI NEREDE, HANGİ İLDE OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa maçı 'da bulunan 'nda oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım 10 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray - Trabzonspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Kura çekiminin ardından belli oldu

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Süper Kupa'nın yarı final maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor maçı 6 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

