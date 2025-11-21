Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur ilk kez konuştu! "Arşiv artık burada"

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından kardeşler arasında miras kavgası sık sık gündeme geldi. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Ferdi Taha Tayfur, ilk paylaşımını yaptı.

FERDİ TAYFUR'UN OĞLUNDAN İLK PAYLAŞIM

Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin FerdiFon'da toplandığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık FerdiFon'da" denildi.

TUĞÇE TAYFUR KARDEŞİ TAHA TAYFUR'A ULAŞAMIYOR

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, akrabalarıyla yaşadığı miras kavgası hakkında açıklamalarda bulundu. Abileri ve ablalarıyla görüştüğünü belirten Tuğçe Tayfur, en küçük kardeşi Taha Tayfur'a ise henüz ulaşamadığını belirtti.

En küçük kardeşine henüz ulaşamadığını belirten Tuğçe Tayfur, "Çocuklarım var, abim var, 2 tane ablam var, kardeşim var. Onları da düşünmek zorundayım. Kardeşler arasında hiçbir problem yok, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Küçük kardeşim Taha'yı arıyorum ama henüz ulaşamadım. İnşallah ona da ulaşırım. Ablalarım, abim hep birlikteyiz." dedi.