19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur ilk kez konuştu! "Arşiv artık burada"

Hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur, uzun bir aradan sonra yeni bir paylaşım yaptı. Ferdi Taha Tayfur, babasının plak, kaset, video filmlerden oluşan arşivle ilgili açıklama yaptı

Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur ilk kez konuştu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 15:45

'un hayatını kaybetmesinin ardından kardeşler arasında miras kavgası sık sık gündeme geldi. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Ferdi Taha Tayfur, ilk paylaşımını yaptı.

FERDİ TAYFUR'UN OĞLUNDAN İLK PAYLAŞIM

Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin FerdiFon'da toplandığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık FerdiFon'da" denildi.

Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur ilk kez konuştu! "Arşiv artık burada"

TUĞÇE TAYFUR KARDEŞİ TAHA TAYFUR'A ULAŞAMIYOR

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı , akrabalarıyla yaşadığı miras kavgası hakkında açıklamalarda bulundu. Abileri ve ablalarıyla görüştüğünü belirten Tuğçe Tayfur, en küçük kardeşi Taha Tayfur'a ise henüz ulaşamadığını belirtti.

Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur ilk kez konuştu! "Arşiv artık burada"

En küçük kardeşine henüz ulaşamadığını belirten Tuğçe Tayfur, "Çocuklarım var, abim var, 2 tane ablam var, kardeşim var. Onları da düşünmek zorundayım. Kardeşler arasında hiçbir problem yok, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Küçük kardeşim Taha'yı arıyorum ama henüz ulaşamadım. İnşallah ona da ulaşırım. Ablalarım, abim hep birlikteyiz." dedi.

ETİKETLER
#ferdi tayfur
#tuğçe tayfur
#Miras Kavgası
#Ferdifon
#Ferdi Taha Tayfur
#Miras Kavgası
#Ferdi Taha Tayfur
#Ferdifon
#Magazin
