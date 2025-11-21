İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2026 İBB Burs ücreti ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'da ikamet eden ve okuyan ön lisans ve lisans öğrencilerine her yıl belirli oranda burs veriliyor.

Bu kapsamda bu yıl verilecek olan bursların başvuruları 23 Eylül 2025 tarihinde başladı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler İBB burs sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını araştırıyor.

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?

İBB burs başvuruları devam ettiği için henüz burs sonuçları açıklanmadı. Sonuçların burs başvurularının sona ermesinin ardından yapılacak olan değerlendirme sürecinden sonra açıklanması bekleniyor.

İBB tarafından burs başvurularının ne zaman açıklanacağıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Sonuçların burs başvurularının sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirmelerden sonra duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları 31 Aralık tarihine açıklanmıştı. Bu yıl İBB burs başvuru sonuçlarının 2025 Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR 2026?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl 100 bin üniversite öğrencisine 20 bin TL burs verilecek.

Burs ücretlerinin öğrencilere tek seferde mi yoksa taksitle mi yatırılacağı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda İBB burs ücretleri 2 veya 3 taksit şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.