Galatasaray Gençlerbirliği maçı nerede oynanacak, hangi statta?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarın GS Gençlerbirliği maçı oynanacak. Heyecanla beklenen müsabakanın canlı yayın bilgileri ve maç detayları duyuruldu.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Nefes kesen maç RAMS Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maçın hakemi Ozan Ergün olacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ STATTA?

12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni evinde konuk edecek. Heyecanla beklenen maç yarın 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de sırasıyla yarın Gençlerbirliği, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe, 5 Aralık Cuma günü Samsunspor, 13 Aralık Cumartesi günü ise Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak olan GS, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG, 9 Aralık Salı günü ise deplasmanda Fransa Ligi ekiplerinden Monaco ile karşılaşacak.

GS GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Yarın RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken karşılaşma yarın 20.00'de başlayacak. Galatasaray'da önemli eksikler bulunurken iki takım da galibiyet almayı hedefliyor.