Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Gençlerbirliği maçı nerede oynanacak, hangi statta?

Süper Lig'de yarın oynanacak olan Galatasaray Gençlerbirliği maçı öncesinde maç nerede oynanacak merak edilirken karşılaşmanın oynanacağı stadyum belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Gençlerbirliği maçı nerede oynanacak, hangi statta?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 15:15

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de yarın GS maçı oynanacak. Heyecanla beklenen müsabakanın canlı yayın bilgileri ve maç detayları duyuruldu.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Nefes kesen maç 'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maçın hakemi Ozan Ergün olacak.

Galatasaray Gençlerbirliği maçı nerede oynanacak, hangi statta?

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ STATTA?

12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni evinde konuk edecek. Heyecanla beklenen maç yarın 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de sırasıyla yarın Gençlerbirliği, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe, 5 Aralık Cuma günü Samsunspor, 13 Aralık Cumartesi günü ise Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak olan GS, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG, 9 Aralık Salı günü ise deplasmanda Fransa Ligi ekiplerinden Monaco ile karşılaşacak.

Galatasaray Gençlerbirliği maçı nerede oynanacak, hangi statta?

GS GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Yarın RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken karşılaşma yarın 20.00'de başlayacak. Galatasaray'da önemli eksikler bulunurken iki takım da galibiyet almayı hedefliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye Romanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmaların skorları
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#gençlerbirliği
#rams park
#mac
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.