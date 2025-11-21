Türkiye Romanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmaların skorları

Kategoriler
Türkiye ile Romanya kaç kez karşılaştı merak edilirken iki takım arasındaki geçmiş tüm maçlar dikkat çekti.
09.11.2017 – Romanya → Romanya 2-0 Türkiye
10.09.2013 – Romanya → Romanya 0-2 Türkiye
12.10.2012 – Türkiye → Türkiye 0-1 Romanya
11.08.2010 – Türkiye → Türkiye 2-0 Romanya
22.08.2007 – Romanya → Romanya 2-0 Türkiye
15.02.1995 – Türkiye → Türkiye 1-1 Romanya
04.03.1987 – Türkiye → Türkiye 1-3 Romanya
13.11.1985 – Türkiye → Türkiye 1-3 Romanya
03.04.1985 – Romanya → Romanya 3-0 Türkiye
09.03.1983 – Romanya → Romanya 3-1 Türkiye
29.01.1983 – Türkiye → Türkiye 1-1 Romanya
22.03.1978 – Türkiye → Türkiye 1-1 Romanya
23.03.1977 – Romanya → Romanya 4-0 Türkiye
12.10.1975 – Romanya → Romanya 2-2 Türkiye
19.03.1975 – Türkiye → Türkiye 1-1 Romanya
23.10.1965 – Türkiye → Türkiye 2-1 Romanya
02.05.1965 – Romanya → Romanya 3-0 Türkiye
09.10.1963 – Türkiye → Türkiye 0-0 Romanya
08.10.1961 – Romanya → Romanya 4-0 Türkiye
14.05.1961 – Türkiye → Türkiye 0-1 Romanya
26.04.1959 – Türkiye → Türkiye 2-0 Romanya
02.11.1958 – Romanya → Romanya 3-0 Türkiye
15.04.1928 – Romanya → Romanya 4-2 Türkiye
07.05.1926 – Türkiye → Türkiye 1-3 Romanya
01.05.1925 – Romanya → Romanya 1-2 Türkiye
26.10.1923 – Türkiye → Türkiye 2-2 Romanya
İki ülke toplamda 26 kez karşı karşıya gelirken 7 kez beraberlikle sonuçlandı. Türkiye 5 kez galibiyet alırken Romanya sahadan 14 kez galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan son maç 09.11.2017 tarihinde oynanırken Romanya'nın 2-0'lık galibiyet ile sonuçlandı.
Toplam maç: 26
Türkiye galibiyet: 5
Beraberlik: 7
Romanya galibiyet: 14
Toplam Gol Sayıları
Türkiye’nin attığı gol: 24
Romanya’nın attığı gol: 49