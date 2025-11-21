Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Türkiye Romanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmaların skorları

Türkiye Romanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları milyonlarca kişinin gündeminde. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turunda Türkiye, Romanya'yı ağırlayacak. İki takım arasındaki tüm geçmiş maçlar da araştırıldı.

ile kaç kez karşılaştı merak edilirken iki takım arasındaki geçmiş tüm maçlar dikkat çekti.

TÜRKİYE ROMANYA ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

09.11.2017 – Romanya → Romanya 2-0 Türkiye
10.09.2013 – Romanya → Romanya 0-2 Türkiye
12.10.2012 – Türkiye → Türkiye 0-1 Romanya
11.08.2010 – Türkiye → Türkiye 2-0 Romanya
22.08.2007 – Romanya → Romanya 2-0 Türkiye
15.02.1995 – Türkiye → Türkiye 1-1 Romanya
04.03.1987 – Türkiye → Türkiye 1-3 Romanya
13.11.1985 – Türkiye → Türkiye 1-3 Romanya
03.04.1985 – Romanya → Romanya 3-0 Türkiye
09.03.1983 – Romanya → Romanya 3-1 Türkiye
29.01.1983 – Türkiye → Türkiye 1-1 Romanya

22.03.1978 – Türkiye → Türkiye 1-1 Romanya
23.03.1977 – Romanya → Romanya 4-0 Türkiye
12.10.1975 – Romanya → Romanya 2-2 Türkiye
19.03.1975 – Türkiye → Türkiye 1-1 Romanya
23.10.1965 – Türkiye → Türkiye 2-1 Romanya
02.05.1965 – Romanya → Romanya 3-0 Türkiye
09.10.1963 – Türkiye → Türkiye 0-0 Romanya
08.10.1961 – Romanya → Romanya 4-0 Türkiye
14.05.1961 – Türkiye → Türkiye 0-1 Romanya
26.04.1959 – Türkiye → Türkiye 2-0 Romanya
02.11.1958 – Romanya → Romanya 3-0 Türkiye
15.04.1928 – Romanya → Romanya 4-2 Türkiye
07.05.1926 – Türkiye → Türkiye 1-3 Romanya
01.05.1925 – Romanya → Romanya 1-2 Türkiye
26.10.1923 – Türkiye → Türkiye 2-2 Romanya

TÜRKİYE ROMANYA ESKİ MAÇLARI VE SONUÇLARI

İki ülke toplamda 26 kez karşı karşıya gelirken 7 kez beraberlikle sonuçlandı. Türkiye 5 kez galibiyet alırken Romanya sahadan 14 kez galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan son maç 09.11.2017 tarihinde oynanırken Romanya'nın 2-0'lık galibiyet ile sonuçlandı.

TÜRKİYE ROMANYA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI, EN ÇOK KİM KAZANDI?

Toplam maç: 26

Türkiye galibiyet: 5

Beraberlik: 7

Romanya galibiyet: 14

Toplam Gol Sayıları

Türkiye’nin attığı gol: 24

Romanya’nın attığı gol: 49

https://x.com/tgrthabertv/status/1991487523089269143

