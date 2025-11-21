Türkiye Romanya maçı nerede oynanacak belli oldu mu? Türkiye’nin rakibi netleşti

Kategoriler
A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaşacağı Romanya ile maçının hangi stadyumda oynanacağı araştırılıyor.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak olan müsabaka Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanırken stadyum henüz netleşmedi. 26 Mart 2026'da Türkiye'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turunda Türkiye'nin rakibi Romanya oldu. Karşılaşmanın oynanacağı stadyum henüz belli olmazken Türkiye, ev sahipliği yapacak.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mustafa Eskihellaç, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız
Romanya: Tarnovanu, Ratiu, Ghita, Bancu, Eissat, Screciu, Tanase, Dragomir, Baiaram, Bîrligea, Man.