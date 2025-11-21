Türkiye Romanya maçı nerede oynanacak belli oldu mu? Türkiye’nin rakibi netleşti

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaşacağı Romanya ile maçının hangi stadyumda oynanacağı araştırılıyor.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK BELLİ OLDU MU?

Tek maç eleme usulüyle oynanacak olan müsabaka Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanırken stadyum henüz netleşmedi. 26 Mart 2026'da Türkiye'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

TÜRKİYE ROMANYA MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mustafa Eskihellaç, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız

Romanya: Tarnovanu, Ratiu, Ghita, Bancu, Eissat, Screciu, Tanase, Dragomir, Baiaram, Bîrligea, Man.