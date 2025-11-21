Bugün maç var mı, hangi maçlar var belli oldu! 21 Kasım Cuma günün maçları

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde bugünün maçlarının saati ve kanalı belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?

15:30 | Avusturya - Japonya – FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:30 | İtalya - Burkina Faso – FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

17:45 | Portekiz - İsviçre – FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

18:45 | Fas - Brezilya – FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

20:00 | Manisa FK - Adana Demirspor – Trendyol 1. Lig | TRT Spor | beIN Sports 2



BU AKŞAMIN MAÇ PROGRAMI 21 KASIM

20:30 | Bochum - Dynamo Dresden – Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 3

20:30 | Hertha Berlin - Braunschweig – Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus

20:30 | Al Ahli - Al Qadsiah – Suudi Arabistan Pro Lig | S Sport Plus

22:30 | Mainz - Hoffenheim – Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

22:45 | Nice - Marsilya – Fransa Ligue 1 | beIN Sports 4

23:00 | Valencia - Levante – İspanya La Liga | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus