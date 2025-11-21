Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev almak isteyenler dikkat! Fiyatlar çakıldı: İşte kiralık ve satılık konut piyasasında son durum

Kasım 21, 2025 14:57
1
Kiralık ve satılık ev fiyatları

Kiralık ve satılık ev fiyatlarına ilişkin genel bir fikir sunan; sahibinden.com ve BETAM iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Ekim 2025 itibarıyla Türkiye konut piyasasında reel kira endeksi düştü, satılık konut talep endeksi yükseldi.
 

2
betam

sahibinden.com’un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporları yayımlandı.

 

3
reel kira endeksi

Rapora göre, ülke genelinde reel kira endeksindeki düşüş Ekim 2025’te, belirgin şekilde devam etti. Reel kira fiyatları aylık bazda 170,2’ye gerilerken, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 düşüş kaydedildi. Satılık konut fiyatlarında da benzer şekilde ülke genelindeki reel satılık konut fiyat endeksindeki düşüş seyri Ekim 2025’te de devam etti; önceki aya göre 0,2 puan azalarak 153,7 oldu. Satılık konut talep endeksi de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 daha yüksek ölçüldü.
 

4
Satılık konut

DEĞİŞİM NEGATİFTE KALDI

Satılık konutlarda yıllık reel fiyat değişimi, 2024 yılının başından itibaren azalıyor. Ekim 2025’te yıllık fiyat değişimi oranı geçen aya kıyasla 0,5 puan artış gösterse de yıllık bazda yüzde -3,3 ile negatif bölgede kalmayı sürdürdü. 
 

5
SATILIK KONUT

SATILIK KONUT TALEBİ ARTTI

Geçen ay düşüşte olan konut talep endeksi Ekim 2025’te aylık bazda yüzde 5,2 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 daha yüksek ölçüldü.
 

6
KONUT PİYASASI

EV ALACAKLAR İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Konut piyasasında canlılık ölçütlerinden biri olan, satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyük ilde düştü. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 59,6 gün, İstanbul’da 60,5 gün, Ankara’da 43,3 gün ve İzmir’de 72,1 gün oldu.
 

7
kira fiyatları

REEL KİRA FİYATLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Rapora göre, ülke genelinde reel kira endeksindeki düşüş Ekim 2025’te, belirgin şekilde devam etti. Reel kira fiyatları aylık bazda 170,2’ye gerilerken, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 düşüş kaydedildi. Üç büyükşehirde de azalan reel kiralık fiyat endeksi İstanbul’da 184, Ankara’da 253,1, İzmir’de ise 198,3 oldu.
 

8
Kiralık konutlarda yıllık talep arttı

KİRALIK KONUTLARDA YILLIK TALEP ARTTI

Kiralık konut talep göstergesindeki, ağustos ayı itibariyle başlayan mevsimsel etkilerden kaynaklı düşüş seyri de devam etti. Ekim 2025’te bir önceki aya göre yüzde 16,5 düşüşle 181,7 seviyesine geriledi. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 4 daha artış gösterdi.
 

9
betam sahibinden

BETAM tarafından sahibinden.com verileri ile hazırlanan kira endeksi ile TÜİK’in açıkladığı TÜFE kira endeksinin hesaplama yöntemlerinin farklı olduğunu belirtmek gerekir. BETAM tarafından yayınlanan kira endeksinde, “yeni kiraya verilmek üzere ilan edilen” konutların “talep edilen kira fiyatlarındaki” artışı dikkate alınıyor. Ancak, ilan edilen fiyatlardan bir kiralamanın gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleştiyse hangi fiyattan gerçekleştiği bilgisi bilinemiyor. Bu nedenle, doğrudan enflasyon hesabına yönelik bir kira endeksi hesabı yapmak uygun değil. Öte yandan, TÜİK'in Hanehalkı Bütçe Anketi ile izlemekte olduğu kira fiyatı endeksi ise “aynı evde oturmaya devam eden kiracıların yaşadığı” fiyat artışını yansıtıyor.
 

