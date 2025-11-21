Osimhen Galatasaray Gençlerbirliği maçında oynayacak mı, neden yok? Sakatlık durumu gündemde

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 13. haftasının ilk günü oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında lider Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3 puanı alarak Fenerbahçe derbisi öncesi kayıpsız gitmek istiyor. Gençlerbirliği ise son hafta aldığı galibiyeti bir seriye çevirmeyi hedefliyor.

Kritik karşılaşmada Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Osimhen Galatasaray - Gençlerbirliği maçında neden yok sorusnun cevabı araştırılıyor.

OSİMHEN GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen, Galatasaray - Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavisi devam ediyor. Osimhen'in sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Union Saint-Gilloise maçında da forma giymesi beklenmiyor.

OSİMHEN GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray - Gençlerbirliği maçında Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Osimhen ülkesi Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlık yaşamıştı.

Osimhen'in yapılan kontrollere göre sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Yıldız golcünün sağlık durumu ile ilgili Galatasaray tarafından yapılan açıklamada "Futbolcumuz Victor Osimhen’in 19 Kasım'da sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.