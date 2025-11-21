Süper Kupa Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları belli oldu mu?

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray Trabzonspor maçının oynanacağı yer belli oldu.

SÜPER KUPA GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi sonrasında maçın oynanacağı yer netleşti. Karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmazken maça 2-3 kaç kala satışa çıkması bekleniyor. Müsabakanın maç biletleri karşılaşmaya kısa süre kala satışa çıkacaktır.

SÜPER KUPA GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Gaziantep Stadyumu'nda 5 Ocak günü oynanacak olan maçın biletleri henüz satışa çıkmazken maça az bir süre kala satışa çıkacak. Bu nedenle maç bilet fiyatları henüz belli olmadı. TFF tarafından "Galatasaray - Trabzonspor ile Fenerbahçe -Samsunspor'un eşleştiği final etabında yarı finaller 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda yapılacak" açıklaması yapıldı.