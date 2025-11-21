Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? TFF açıklama yaptı

Bu sezon yeni formatta gerçekleştirilecek olan Turkcell Süper Kupa'nın yarı final maçları kapsamında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Süper Kupa maçlarının nerede oynanacağıyla ilgili kura çekimi gerçekleştirildi.

Yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray - Trabzonspor Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacağı belli oldu.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçlarına göre Süper Kupa yarı final maçları kapsamında gerçekleştirilecek olan Galatasaray - Trabzonspor maçı Gaziantep'te oynanacak.

Gaziantep Stadyumu'nda tek maç eleme usulüen göre oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım Süper Kupa finaline yükselecek. Galatasaray - Trabzonspor maçının kazananı Süper Kupa finalinde ise Fenerbahçe - Samsunspor maçının galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Kupa yarı final maçları kapsmaında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre 5 Ocak 2026 tarihinde oynanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

Süper Kupa final maçı 10 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Galatasaray - Trabzonspor maçının kazananı ile Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasının galibi Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.