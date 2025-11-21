Goldman Sachs’tan çarpıcı Türkiye raporu: Enflasyon, faiz, banka hedefleri güncellendi

Goldman Sachs'tan kritik ekonomi tahmini geldi. Dev banka 2025 sonunda Türkiye içinm enflasyon öngörüsünü ve bankalar için hedef fiyatları revize etti. ABD'li büyük yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankaları için yeni hedef fiyatları belirlerken; yıl sonunda enflasyonun yüzde 32, politika faizinin ise yüzde 38 olacağı tahmininde bulundu.

