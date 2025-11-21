Menü Kapat
Hava Durumu
Goldman Sachs’tan çarpıcı Türkiye raporu: Enflasyon, faiz, banka hedefleri güncellendi

Kasım 21, 2025 15:31
1
Goldman Sachs

Goldman Sachs'tan kritik ekonomi tahmini geldi. Dev banka 2025 sonunda Türkiye içinm enflasyon öngörüsünü ve bankalar için hedef fiyatları revize etti. ABD'li büyük yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankaları için yeni hedef fiyatları belirlerken; yıl sonunda enflasyonun yüzde 32, politika faizinin ise yüzde 38 olacağı tahmininde bulundu. 
 

2
banka

Banka, 2025 ve 2026 için özkaynak karlılık beklentilerini yukarı yönlü revize ederken Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve Halkbank için yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı.
 

3
özel bankalar

Raporda, Türkiye'de özel bankaların özsermaye karlılığının 2025 sonunda yüzde 24, 2026 sonunda ise yüzde 28 olacağı tahmin edildi. 
 

4
Kamu bankaları

Kamu bankalarında özsermaye karlılığı 2026'da yüzde 20 civarında öngörüldü. Bankacılık sektörü için hedef fiyatlar üçüncü çeyrek bilançoları, son sektör gelişmeleri ve makro trendler dikkate alınarak güncellendi.
 

5
Goldman Sachs

Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'de 2025 yıl sonu enflasyonun yüzde 32, politika faizinin ise yüzde 38 seviyesinde olmasını bekliyor.

 

6
Akbank

Kuruluşun raporunda,

- Akbank için hedef fiyat 106 TL’den 91 TL’ye revize edildi, tavsiye AL 
 

7
Yapı Kredi

 Yapı Kredi için hedef fiyat 47 TL’den 44 TL’ye revize edildi, tavsiye AL 
 

8
para

İş Bankası için hedef fiyat 16,9 TL’den 15,2 TL’ye revize edildi, tavsiye Nötr
 

9
goldman sachs

Garanti Bankası için hedef fiyat 154,0 TL’den 150 TL’ye revize edildi, tavsiye Nötr
 

10
goldman sachs

Vakıfbank için hedef fiyat 20 TL’den 21 TL’ye revize edildi, tavsiye Sat
 

11
goldman sachs

Halkbank için hedef fiyat 17 TL’den 19 TL’ye revize edildi, tavsiye Sat

