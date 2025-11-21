Goldman Sachs’tan çarpıcı Türkiye raporu: Enflasyon, faiz, banka hedefleri güncellendi

Kategoriler
Goldman Sachs'tan kritik ekonomi tahmini geldi. Dev banka 2025 sonunda Türkiye içinm enflasyon öngörüsünü ve bankalar için hedef fiyatları revize etti. ABD'li büyük yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankaları için yeni hedef fiyatları belirlerken; yıl sonunda enflasyonun yüzde 32, politika faizinin ise yüzde 38 olacağı tahmininde bulundu.
Banka, 2025 ve 2026 için özkaynak karlılık beklentilerini yukarı yönlü revize ederken Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve Halkbank için yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı.
Raporda, Türkiye'de özel bankaların özsermaye karlılığının 2025 sonunda yüzde 24, 2026 sonunda ise yüzde 28 olacağı tahmin edildi.
Kamu bankalarında özsermaye karlılığı 2026'da yüzde 20 civarında öngörüldü. Bankacılık sektörü için hedef fiyatlar üçüncü çeyrek bilançoları, son sektör gelişmeleri ve makro trendler dikkate alınarak güncellendi.
Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'de 2025 yıl sonu enflasyonun yüzde 32, politika faizinin ise yüzde 38 seviyesinde olmasını bekliyor.
Kuruluşun raporunda,
- Akbank için hedef fiyat 106 TL’den 91 TL’ye revize edildi, tavsiye AL
Yapı Kredi için hedef fiyat 47 TL’den 44 TL’ye revize edildi, tavsiye AL
İş Bankası için hedef fiyat 16,9 TL’den 15,2 TL’ye revize edildi, tavsiye Nötr
Garanti Bankası için hedef fiyat 154,0 TL’den 150 TL’ye revize edildi, tavsiye Nötr
Vakıfbank için hedef fiyat 20 TL’den 21 TL’ye revize edildi, tavsiye Sat
Halkbank için hedef fiyat 17 TL’den 19 TL’ye revize edildi, tavsiye Sat