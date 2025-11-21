Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri belli oldu!

Kategoriler
Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da hangi yarı final müsabakasının hangi şehirde oynanacağının belirlendiği kura çekimi gerçekleşti.
TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi gerçekleşti.
Galatasaray - Trabzonspor maçı: 5 OCAK GAZİANTEP STADYUMU
Fenerbahçe -Samsunspor maçı: 6 OCAK YENİ ADANA STADYUMU