Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri belli oldu!

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da hangi yarı final müsabakasının hangi şehirde oynanacağının belirlendiği kura çekimi gerçekleşti.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi gerçekleşti.

İŞTE YARI FİNAL MAÇLARININ OYNANACAĞI ŞEHİRLER:

Galatasaray - Trabzonspor maçı: 5 OCAK GAZİANTEP STADYUMU

Fenerbahçe -Samsunspor maçı: 6 OCAK YENİ ADANA STADYUMU