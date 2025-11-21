Menü Kapat
19°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İstanbul'u terk eden Koray Avcı, pazarda karpuz satıyor

Sen, Hoş Geldin, Unutamam Seni şarkılarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Koray Avcı, İstanbul'u terk ederek Göcek'e taşındı. Teknede hayatını sürdüren Koray Avcı, "Cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum" dedi.

İstanbul'u terk eden Koray Avcı, pazarda karpuz satıyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 15:25

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp 'e taşındı. Teknesinde hayatını sürdüren Avcı, yeni mesleğini de buldu. Avcı, yaz aylarında Fethiye'deki cuma pazarında tezgâh açarak karpuz sattığını açıkladı.

KORAY AVCI PAZARCILIĞA BAŞLADI

Koray Avcı, "Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor" diyerek, doğayla iç içe ve sakin yaşamın İstanbul'dan çok farklı olduğunu dile getirdi.

İstanbul'u terk eden Koray Avcı, pazarda karpuz satıyor

Avcı, zaman zaman İstanbul'a uğradığını ve deniz yaşamının bazı zorluklar içerdiğini de belirtti. Uzun yol deneyimi kazanmak için sık sık teknesinin dümenine geçtiğini anlatan şarkıcı, deniz tutkusunun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İstanbul'u terk eden Koray Avcı, pazarda karpuz satıyor

Koray Avcı, yeni yaşamı hakkında daha önce verdiği röportajda, "Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim, eğitim aldım. Bu yelkenli kendi hâlinde küçük bir ev gibi… Orada yaşıyorum. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum. Amatör bir kaptanım ama profesyonelliğe doğru elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

İstanbul'u terk eden Koray Avcı, pazarda karpuz satıyor
