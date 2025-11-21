İstanbul'u terk eden Koray Avcı, pazarda karpuz satıyor

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp Göcek'e taşındı. Teknesinde hayatını sürdüren Avcı, yeni mesleğini de buldu. Avcı, yaz aylarında Fethiye'deki cuma pazarında tezgâh açarak karpuz sattığını açıkladı.

KORAY AVCI PAZARCILIĞA BAŞLADI

Koray Avcı, "Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor" diyerek, doğayla iç içe ve sakin yaşamın İstanbul'dan çok farklı olduğunu dile getirdi.

Avcı, zaman zaman İstanbul'a uğradığını ve deniz yaşamının bazı zorluklar içerdiğini de belirtti. Uzun yol deneyimi kazanmak için sık sık teknesinin dümenine geçtiğini anlatan şarkıcı, deniz tutkusunun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Koray Avcı, yeni yaşamı hakkında daha önce verdiği röportajda, "Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim, eğitim aldım. Bu yelkenli kendi hâlinde küçük bir ev gibi… Orada yaşıyorum. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum. Amatör bir kaptanım ama profesyonelliğe doğru elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.