Yasemin Ergene sabah rutiniyle takipçilerinin diline düştü

Doktorlar dizisinde oynadığı Ela karakteriyle beğeni toplayan Yasemin Ergene, geçtiğimiz aylarda 14 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Yasemin Ergene son zamanlarda aktif olduğu sosyal medyada paylaştığı sabah rutini ile dile düştü.

YASEMİN ERGENE'NİN 40 AŞAMALI SABAH RUTİNİ

Yasemin Ergene son olarak sabah rutinini paylaştı. Paylaşımına “Gerçek sabah rutinim değil tabii ki :) Bugün evren beni sağdan kaldırdı, ben de kıyamadım :)” notunu düşen Yasemin ergene, soğuk terapi için “Matcha Ice”, maske içinse matcha + bal + su karışımı kullandığını paylaştı.

Yasemin Ergene'nin bir hayli uzun süren ve 4-5 aşamadan oluşan bakım rutini takipçilerinin diline düştü. Yasemin Ergene'ye "Bana bu rutin uzak öğle vaktinde işe gitmem gerekir", "Biran uzaya gideceksin zannettim" "Üşenmesem bendir" gibi yorumlar yağdı.

YASEMİN ERGENE AŞK İDDİALARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra adı Prof. Dr. Karaca Başaran ile anıldı. İkilinin kısa süre aşk yaşadığı iddia edilirken, ilk açıklama Yasemin Ergene'den geldi.

Yasemin Ergene'nin yakın çevresine şuanda yeni bir ilişki düşünmediğini ve zamanının çoğunu çocuklarıyla kendine ayırmak isteğini belirtti iddia edildi.