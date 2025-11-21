Menü Kapat
19°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yasemin Ergene sabah rutiniyle takipçilerinin diline düştü

Geçtiğimiz günlerde İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Son olarak sabah rutinini paylaştı. Yasemin Ergene, saatler süren sabah rutiniyle takipçilerinin diline düştü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
12:17
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
12:17

dizisinde oynadığı Ela karakteriyle beğeni toplayan Yasemin Ergene, geçtiğimiz aylarda 14 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Yasemin Ergene son zamanlarda aktif olduğu sosyal medyada paylaştığı sabah rutini ile dile düştü.

YASEMİN ERGENE'NİN 40 AŞAMALI SABAH RUTİNİ

Yasemin Ergene son olarak sabah rutinini paylaştı. Paylaşımına “Gerçek sabah rutinim değil tabii ki :) Bugün evren beni sağdan kaldırdı, ben de kıyamadım :)” notunu düşen Yasemin ergene, soğuk terapi için “Matcha Ice”, maske içinse matcha + bal + su karışımı kullandığını paylaştı.

Yasemin Ergene sabah rutiniyle takipçilerinin diline düştü

Yasemin Ergene'nin bir hayli uzun süren ve 4-5 aşamadan oluşan bakım rutini takipçilerinin diline düştü. Yasemin Ergene'ye "Bana bu rutin uzak öğle vaktinde işe gitmem gerekir", "Biran uzaya gideceksin zannettim" "Üşenmesem bendir" gibi yorumlar yağdı.

Yasemin Ergene sabah rutiniyle takipçilerinin diline düştü

YASEMİN ERGENE AŞK İDDİALARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra adı Prof. Dr. Karaca Başaran ile anıldı. İkilinin kısa süre aşk yaşadığı iddia edilirken, ilk açıklama Yasemin Ergene'den geldi.

Yasemin Ergene sabah rutiniyle takipçilerinin diline düştü

Yasemin Ergene'nin yakın çevresine şuanda yeni bir düşünmediğini ve zamanının çoğunu çocuklarıyla kendine ayırmak isteğini belirtti iddia edildi.

Yasemin Ergene sabah rutiniyle takipçilerinin diline düştü
