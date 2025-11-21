Alemin Kıralı oyuncuları Yağmur Ün ve Zeynep Gülmez de Asena Keskinci'ye destek verdi! "Maskeleri düştü"

Bez Bebek ve Alemin Kıralı dizisinde rol alan Evrim Akın hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İlk olarak Asena Keskinci Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü belirtirken, Alemin Kıralı dizisi oyuncuları Yağmur Ün ve Zeynep Gülmez'den de çok konuşulacak açıklamalar geldi.

YAĞMUR ÜN, EVRİM AKIN HAKKINDA KONUŞTU

Alemin Kıralı dizisinde rol alan Yağmur Ün, Evrim Akın hakkındaki iddialar üzerine “Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık. Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi.. Bazı yüzler zamanla değişmez; sadece maskeleri düşer.

ZEYNEP GÜLMEZ, ASENA KESKİNCİ'YE DESTEK VERDİ

Yaşananların ardından Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte" ifadelerini kullandı.