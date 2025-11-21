Menü Kapat
19°
Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla kutladı

“Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla kuruluşundan bugüne tüm paydaşlarının mutluluğunu hedefleyen Yıldız Holding’in gelenekselleşen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Mutlu Et Mutlu Ol günü, dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofislerinde eş zamanlı kutlandı. Kutlamaların merkezi Yıldız Holding’in Çamlıca kampüsü oldu.

Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla kutladı
21.11.2025
21.11.2025
saat ikonu 16:18

Kuruluşundan bugüne “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda toplumsal faydayı önceliklendiren projeleri hayata geçiren Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nün 11. yılını kutladı. Yıldız Holding’in kurucusu merhum Sabri Ülker’in “Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır” sözünden ilham alarak, her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü gerçekleştirilen Mutlu Et Mutlu Ol günü, bu yıl da Yıldız Holding çalışanları başta olmak üzere, iş, ve spor dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nün bu yılki özel konuğu ünlü ressam Devrim Erbil oldu

Mutlu Et Mutlu Ol anlayışıyla, geleneksel ve çağdaş sanatın en seçkin örneklerini içeren yaklaşık 2 bin eserlik sanat koleksiyonu ve özel sergileriyle sanata desteğini sürdüren Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde Türk çağdaş sanatının değerli isimlerinden ünlü ressam Devrim Erbil’i konuk etti. Kent yaşamının sürekli değişen akışını, kendine has üslubuyla bugüne kadar geniş kitlelere ulaştırmayı başaran Devrim Erbil, moderatörlüğünü gazeteci Aysun Öz’ün üstlendiği söyleşide sanata ve hayata dair deneyim ve görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. Etkinlikte, doğanın ritmik yapısını ve İstanbul’un kent görünümlerini rengârenk kompozisyonlara dönüştürmeyi başaran Devrim Erbil’in sanat yaşamından kesitlerin aktarıldığı belgesel gösterimi de gerçekleştirildi.

Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında Yıldız Holding sanat koleksiyonundaki Devrim Erbil imzalı eserlerden oluşan özel seçki Çamlıca Kampüsü’ndeki sergi salonunda 1 ay boyunca randevu alınarak ziyaret edilebilecek.

Mutlu Et Mutlu Ol coşkusu dünya genelindeki ofislere taşındı

Günün kapanış etkinliği olan geleneksel Mutlu Et, Mutlu Ol Günü pasta kesim töreninde, İstanbul’dan Romanya’ya, Çorlu’dan Hollanda’ya, Bursa’dan Londra’ya, Topkapı’dan ABD’ye, Suudi Arabistan’dan Kazakistan’a, Nijerya’dan Hindistan’a, Dubai’den Çin’e uzanan geniş bir coğrafyada görev yapan Yıldız Holding çalışanlarıyla canlı bağlantı kurularak Çamlıca kampüsündeki coşku paylaşıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katıldığı, basketbol ve futbol milli takım oyuncularının da video mesajlarıyla renk kattığı kutlama Oğuzhan Koç konseriyle sona erdi.

Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla kutladı

Murat Ülker: “Farklı kültürlerden on binlerce çalışma arkadaşımızla ortak bir mutluluk dili konuşuyoruz”

pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker: “Mutlu Et Mutlu Ol anlayışımız yalnızca iş yapış biçimimizin değil; spora, sanata, kültüre ve topluma bakışımızın da temelini oluşturuyor. Bugün Japonya’dan Amerika’ya, Afrika’dan İskandinav ülkelerine, İstanbul’dan Londra’ya uzanan geniş bir coğrafyada aynı değerlerle hareket ediyor; farklı kültürlerden on binlerce çalışma arkadaşımızla ortak bir mutluluk dili konuşuyor, dünyaya her lokmada mutluluk vadediyoruz.

Her yıl kasım ayının üçüncü perşembesinde kutladığımız Mutlu Et Mutlu Ol Günü ise bu ortak kültürün en güçlü yansımalarından biri. Yıl boyunca verdiğimiz emeğin muhasebesini yaparken başarılarımızı dünyanın dört bir yanındaki ekiplerimizle eş zamanlı olarak kutlama fırsatı buluyoruz. Bu kutlamanın dünya genelinde neredeyse 24 saate yayılan bir zincir halinde tamamlanması, hepimiz için iftihar vesilesidir. Bizim için mutluluk yalnızca bir sonuç değil; birlikte üretmenin, birlikte gelişmenin ve birlikte iyilik yapmanın doğal bir çıktısı. Bu değerlerin gücü, bizi her yıl olduğu gibi daha büyük hedeflere birlikte yürütürken, mutluluğu büyütme hedefimiz de gelecekteki tüm adımlarımızın pusulası olmaya devam edecek.”

Mehmet Tütüncü: “Mutlu Et, Mutlu Ol anlayışımızla topluma katkımızı sürdürüyoruz.”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Mutlu Et, Mutlu Ol” anlayışının Yıldız Holding’in kurum kültürünün merkezinde yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi: “Kurucumuz merhum Sabri Ülker’den bugüne tüm faaliyetlerimizin temelinde ve her adımımızda önceliklendirdiğimiz ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ felsefesi bulunuyor. Bu anlayış, kapsayıcılığı ve kültürel farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, değer odaklı kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor. Bugün dünyanın dört bir yanında her gün daha iyisini başarmak için çalışıyor, topluma katkıyı en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Yıldız Holding olarak mutluluğu paylaşarak çoğaltmaya, başarılarımızı dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızı ve paydaşlarımızla birlikte kutlamaya devam edeceğiz.”

