TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları bekleniyor

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşırken maç biletleri ne zaman satışa çıkacak araştırması başladı. Müsabaka Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 15:57

tarafından yapılan açıklamaya göre maçının oynanacağı yer belli oldu.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Bugün çekilen kura sonucunda FB Samsunspor maçının 'nda oynanacağı öğrenildi. Karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmazken maça 2-3 gün kala satışa çıkması beklenmekte.

Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu "Galatasaray - Trabzonspor ile Fenerbahçe -Samsunspor'un eşleştiği final etabında yarı finaller 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda yapılacak. Turkcell Süper Kupa final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları bekleniyor

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Bugün tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Kupa yarı final maçı Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Bu nedenle maç biletleri de belli olmadı. Karşılaşmaya kısa süre kala biletler satışa sunulacak.

