Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa maçının oynanacağı yer belli oldu.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Bugün çekilen kura sonucunda FB Samsunspor maçının Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı öğrenildi. Karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmazken maça 2-3 gün kala satışa çıkması beklenmekte.

Türkiye Futbol Federasyonu "Galatasaray - Trabzonspor ile Fenerbahçe -Samsunspor'un eşleştiği final etabında yarı finaller 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda yapılacak. Turkcell Süper Kupa final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Bugün TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Kupa yarı final maçı Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Bu nedenle maç biletleri de belli olmadı. Karşılaşmaya kısa süre kala biletler satışa sunulacak.