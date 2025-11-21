Mardin'de 6 yaşındaki çocuğa aracın çarptığı anlar kamerada! Metrelerce havaya fırladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki D.K.'ya seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce havaya fırladı.