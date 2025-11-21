Mardin'de 6 yaşındaki çocuğa aracın çarptığı anlar kamerada! Metrelerce havaya fırladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Kaza, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki D.K.'ya seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce havaya fırladı.