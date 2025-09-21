Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Fenerbahçe seçim oy durumu belli oldu mu? Taraftarlar seçimde oy sayılarını bekliyor

Fenerbahçe seçiminde oy sayısı ve farkı taraftarın gündeminde olurken bugün seçim gerçekleşiyor. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın aday olduğu FB başkanlık seçiminde oy verme işlemleri sürüyor.

Fenerbahçe seçim oy durumu belli oldu mu? Taraftarlar seçimde oy sayılarını bekliyor
Binlerce taraftarın ve üyenin heyecanla beklediği başkanlık seçiminde süreç devam ederken Fenerbahçe seçiminde oy sayısı da merak edildi.

FENERBAHÇE SEÇİM OY DURUMU VE FARKI BELLİ OLDU MU?

91. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Kongresi, 21 Eylül Pazar günü gerçekleşiyor. Mevcut başkan ve 'ın yarıştığı seçimde oy durumu henüz belli olmadı. 10.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri 17.00'ye kadar devam ederken sandıkların açılmasının ardından Fenerbahçe seçiminde oy sayısı belli olacak.

Fenerbahçe seçim oy durumu belli oldu mu? Taraftarlar seçimde oy sayılarını bekliyor

FENERBAHÇE SEÇİM OY SAYISI AÇIKLANDI MI?

Seçimde şu ana kadar oy veren kişi sayısının 10 bini geçtiği öğrenilirken üyelerin oy verme işlemleri devam ediyor. Heyecanla beklenen seçimde henüz belli olmazken 17.00'de sona erecek olan oy kullanma süresinin ardından sonuçların belli olması bekleniyor. Yeni FB başkanının bugün 18.00 ile 19.00 aralığında netleşmesi tahmin ediliyor.

Fenerbahçe seçim oy durumu belli oldu mu? Taraftarlar seçimde oy sayılarını bekliyor

FENERBAHÇE SEÇİMİ BİTTİ Mİ?

Eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde düzenlenen Fenerbahçe henüz sona ermedi. 10.00'da başlayan oy verme işlemleri 17.00'ye kadar sürerken üyeler 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açılacak ve oylar sayılacak.

Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? FB seçim sonuçlarında bekleyiş sürüyor
