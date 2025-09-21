Fenerbahçe seçim oy durumu belli oldu mu? Taraftarlar seçimde oy sayılarını bekliyor

Binlerce taraftarın ve üyenin heyecanla beklediği Fenerbahçe başkanlık seçiminde süreç devam ederken Fenerbahçe seçiminde oy sayısı da merak edildi.

FENERBAHÇE SEÇİM OY DURUMU VE FARKI BELLİ OLDU MU?

91. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Kongresi, 21 Eylül Pazar günü gerçekleşiyor. Mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde oy durumu henüz belli olmadı. 10.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri 17.00'ye kadar devam ederken sandıkların açılmasının ardından Fenerbahçe seçiminde oy sayısı belli olacak.

FENERBAHÇE SEÇİM OY SAYISI AÇIKLANDI MI?

Seçimde şu ana kadar oy veren kişi sayısının 10 bini geçtiği öğrenilirken üyelerin oy verme işlemleri devam ediyor. Heyecanla beklenen seçimde sonuçlar henüz belli olmazken 17.00'de sona erecek olan oy kullanma süresinin ardından sonuçların belli olması bekleniyor. Yeni FB başkanının bugün 18.00 ile 19.00 aralığında netleşmesi tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE SEÇİMİ BİTTİ Mİ?

Eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde düzenlenen Fenerbahçe başkanlık seçimi henüz sona ermedi. 10.00'da başlayan oy verme işlemleri 17.00'ye kadar sürerken üyeler 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açılacak ve oylar sayılacak.